Los autónomos de Cárnicas Cinco Villas pasarán a cotizar en el régimen general

Un proceso de “dialogo constante y de colaboración” ha permitido este miércoles que el comité de empresa de Cárnicas Cinco Villas, la Federación de industria Construcción y Agro de UGT Aragón y la dirección de vall Company, propietaria del centro de trabajo, sellaran un acuerdo por el que todos los trabajadores autónomos empleados actualmente en la planta situada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) pasarán a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social. Eso no significa, como señaló ayer el secretario general de esta federación, que los empleados pasen a formar parte de la plantilla de la cárnica, sino que cotizarán en este régimen pero seguiran integrados en la cooperativa. Y además podrán decidir si quieren quieren seguir perteneciendo a las cooperativas con las condiciones anteriores, es decir con su condición de socios, o prefieren pasar a ser trabajadores de las mismas. En caso de que opten por esta última condición, "se les reconoce la antigüedad a todos los efectos desde el día que entraron a formar parte de ellas".

Lo ha explicado este miércoles el secretario general de FICA-UGT en Aragón, José Juan Arcéiz, que ha matizado que aunque no se conoce el número exacto de los trabajadores que podrían verse beneficiados por esta nueva situación, ha reconocido que "podrían ser más de 400 empleados". Arcéiz ha destacado que con este acuerdo, la dirección de Vall Comanys se compromete a no incluir entre sus trabajadores a ningun empleado de cooperativas que no esté dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

“Para FICA-UGT hoy es un día muy importante para los trabajadores de Cárnicas Cinco Villas, porque se han sentado las bases para terminar con un modelo laboral que a nuestro juicio, no es el mejor para los empleados”, han señalado Arcéiz, que ha insistido en que todos ellos disfrutarán además los derechos con los que cuenta cualquier trabajador de la plantila en lo que se refiere a Seguridad Social, vacaciones, permisos retribuidos, derecho a desempleo etc. Las distintas cooperativas que trabajan para la cárnica situada en Ejea de los Caballeros tendrán de plazo hasta el próximo 30 de junio para realizar los trámites y los ajustes de salario necesarios para la "laborización de los trabajadores", ha añadido el sindicalista.