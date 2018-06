Huelga en Iberalbión este viernes contra una "precariedad que va a más"

El cambio de manos de Iberalbion, que era proveedor de servicios para el negocio de tarjetas bancarias hasta que fue vendido al grupo Wizink hace más de un año, no ha redundado en una mejora de las condiciones de los trabajadores sino más bien al contrario. Así lo denuncia la mayoría de la representación de trabajadores que ha convocado una jornada de huelga para este viernes. "Queremos denunciar una precariedad que va a más: los horarios son peores, los incentivos se han reducido y cada vez es mayor la diferencia entre los trabajadores veteranos y los de nueva incorporación", ha manifestado Francisco Giménez, delegado de OSTA y presidente del comité de empresa. No ha sido todo el comité el que ha convocado el paro, sino los dos sindicatos con mayor representación: OSTA y UGT. "La plantilla nos estaba demandando soluciones porque en las reuniones mantenidas con la dirección nos han reconocido que había problemas e iban a solucionarlos, pero no ha sido así. Por eso vamos a la huelga, pero CC. OO. no la comparte", ha añadido.