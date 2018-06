Las intensas lluvias dan un respiro al secano pero ponen en alerta los cultivos de riego

De norte a sur, la Comunidad aragonesa se ha visto regada de intensas precipitaciones durante esta primavera y especial en los últimos días. Pero como nunca llueve a gusto de todo, no todos sus cultivos lo agradecen y mucho menos si el agua no llega sola y la tormenta se convierte en pedrisco.

Los más aliviados son los agricultores de cereal de secano. Tras una campaña marcada por la intensa sequía, los productores se temían lo peor cuando al comienzo de año los trigos y las cebadas seguían sin nacer por la falta de precipitaciones. Una situación que se tornaba especialmente crítica en la comarca turolense del Jiloca, donde las últimas campañas han estado marcadas por la ausencia casi total de agua.

Por eso, las lluvias de esta primavera, muy superiores a la media -en comarcas como las Cinco Villas ha caído en dos meses lo que suele llover en todo en año-, han dado un respiro a estos cultivos que “podrán terminar así su ciclo”, señala el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, que ha explicado que dado que las temperaturas no están siendo además muy elevada, la cosecha llegará este año con retraso. Pero será una buena cosecha. Las últimas estimaciones realizadas por Cooperativas Agroalimentarias prevén una producción de algo más de 3,6 millones de toneladas de cereal en Aragón, lo que supone un incremento del 24,30% respecto a la pasada campaña. Eso sí, hay también cultivos en los que las precipitaciones han provocado un crecimiento elevado de malas hierbas porque como los agricultores no esperaban una pluviometría tan elevada y no realizaron los tratamientos fitosanitarios ni el laboreo que hubiera sido necesario para tal situación.