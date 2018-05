La campaña de fruta llega a Aragón más tarde y con menos kilos, pero de buena calidad

Todavía con el amargo sabor de la “desastrosa” campaña de 2017, los agricultores aragoneses han comenzado la recolección de fruta dulce, en la que la Comunidad es la principal productora de España. Lo hacen quince días más tarde de lo habitual, porque el invierno fue bueno y proporcionó al árbol las horas de frío necesarias para una producción de calidad, pero las bajas temperaturas de la primavera y las fuertes lluvias no solo han mermado el fruto sino que han retrasado dos semanas su recolección.

Así, según las primeras estimaciones realizadas por UAGA, las zonas productoras de Aragón, que aglutinan cerca de 40.000 hectáreas de frutales, esperan una cosecha de 654.881 toneladas, un 13% inferior a la del pasado año, si bien hay que tener en cuenta que en 2017 se recogieron 756.643 toneladas, una cifra nunca antes obtenida en la Comunidad. Todas las especies, excepto la cereza, pierden kilos. Según los cálculos de la organización agraria, habrá 21.000 toneladas de albaricoque (-12%), 280.000 toneladas de melocotón (-15%), 167.381 toneladas de nectarina (-16%), 7.500 de ciruela (-27%), 72.000 toneladas de manzana (-19%) y la misma producción de pera, alrededor de 65.500 toneladas. Pero la cosecha de cereza será mayor, nada menos que un 15% hasta alcanzar las 41.500 toneladas. “Es cosa de magia, porque las heladas llegaron en el momento en que se producía la floración y matemáticamente este año no tendría que haber ni una cereza, pero no se explicar por qué, será porque las matemáticas y la agricultura no se llevan bien”, ha explicado Vicente López, Responsable del Sector Fruta y Responsable del Área de Relaciones Laborales (Migraciones) de UAGA, que junto con Francisco Ponce, responsable del Sector de la Fruta en la Comisión Ejecutiva de UAGA y Secretario Provincial UAGA-Zaragoza y Pilar Osta, Responsable Técnica Area Relaciones Laborales de la organización agraria, han presentado esta mañana la previsión de campaña de fruta dulce.

Si esta campaña no se parece en nada a la del pasado año porque “llega más tarde y con menos kilos”, el sector espera también que sea muy diferente en lo que a precios se refiere. López ha recordado que 2017, calificado ya como el “peor año de la fruticultura europea”, ha hecho tambalear a un gran número de explotaciones. “Se produjo la tormenta perfecta”, ha señalado el representante sindical, que ha relatado cómo la ausencia total de inclemencias del clima provocó un espectacular incremento de la producción en todo el continente que se convirtió en un perverso cóctel en el mercado. “Desde la crisis del é-coli venimos en caída libre, vendemos al 50% de nuestros costes de producción”, ha matizado López, que ha explicado que, de momento, el precio de la cereza “va bien”, aunque ha destacado que estas cotizaciones dependen de la climatología y ha reiterado que las previsiones hacen prever “una supercosecha” en España, por lo que habrá que esperar a los próximos días para comprobar el buen o mal comportamiento de los precios.