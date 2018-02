Mil kilos de manzanas gratis por unos precios dignos

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) se ha unido a la protesta para pedir un "apoyo firme al consumidor", ha explicado su presidenta, Fernanda Blanco.

"La fruta está carísima para el precio que les pagan a ellos", se ha solidarizado Tomás Ezpeleta, jubilado que esperaba paciente en la fría mañana. "El sacrificado es el que menos provecho saca", ha añadido. Otros se lamentaban de que cuando van a comprar buscando la fruta más barata no son conscientes de lo que cuesta producirla. "Mi marido tiene huerto y sale caro", ha añadido Beatriz López, que había salido a hacer la compra.

"Al ciudadano se lo cobran al triple y el ahorro se lo llevan los intermediarios", se ha quejado, Fernando Albornoz, uno de los primeros en llegar. "Tenían que vender directamente las cooperativas. Ganarían los agricultores un precio justo y se beneficiaría el agricultor", ha propuesto. De origen colombiano, pero en España desde hace 50 años, ha asegurado que "hay frutas imposibles de comprar".

Bajo el lema de 'La fruta no disfruta', UAGA-COAG ha organizado en Zaragoza la primera de las protestas que se repetirán en varias ciudades españolas. "Desde 2014 el sector no solo no está ganando dinero sino que está poniendo de su bolsillo", ha dicho megáfono en mano Vicente López, responsable del sector de la fruta de UAGA en Aragón. El veto ruso a las importaciones de fruta ha dejado desde hace cuatro años en el aire el 30% de la producción aragonesa que se destinaba a este mercado. El colectivo pide ayudas "a corto plazo" para afrontar los "problemas de liquidez", por ejemplo, con créditos blandos. "La retirada de fruta no soluciona el problema", ha dicho López, sobre la medida adoptada estos años, que podría terminarse por considerar la Administración que ya no es una situación coyuntural.

Los productores han denunciado además la subida “constante” de los costes de producción, el “estancamiento” del consumo, las prácticas de la distribución comercial, los efectos de la sequía y la falta de acceso al agua de riego, además de la escasez de uso y efectividad de las medidas de regulación de mercado, han indicado en un manifiesto.

Consideran que se está produciendo un “cambio de paradigma” en el sector donde ganan peso “los grandes inversores” detrimento del “modelo social y profesional de agricultura proveedor de riqueza en el medio rural”.

"La segunda Opel de Aragón"

López ha defendido la importancia del sector que suma 15.000 empleos directos más los indirectos. "Tiene que ser tratado dentro de la economía aragonesa como un sector estratégico", ha dicho. "En estos momentos hay muchos puestos en peligro. Tanto de gente que viene a la agricultura como de muchos empresarios que se están planteando dejar el sector", ha alertado. "Es la segunda Opel de Aragón", ha apuntado, citando una frase de un compañero. "Me gustaría que nuestros dirigentes tuvieran con el sector agrícola la misma sensibilidad que tienen con otras empresas".

El Ministerio de Agricultura se reunió el viernes de nuevo con el sector, tras casi una docena de encuentros, y planteó medias a medio y largo plazo, pero desde UAGA afirman que "el problema es el corto plazo" ya que la campaña ha empezado y "no hay nada cerrado", ha apuntado Teo Largo, que asistió a la reunión. "A estas alturas ya teníamos que tener algo concreto" como ayudas fiscales, créditos blandos, etc. El sindicato ha advertido que “las explotaciones no tienen liquidez para hacer frente a los gastos de la próxima campaña que empieza ya”.