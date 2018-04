Una sentencia declara nulas las tablas salariales aplicadas por Carreras en la contrata de Opel

Aunque todavía hay varias denuncias en curso contra Carreras, Presta-Lid y Colin (que pertenece a Sesé), Santiago Arcos, secretario de organización de CGT en Opel , ha querido poner sobre la mesa el "fraude de ley" que están cometiendo algunas subcontratas logísticas de Opel no solo por los salarios más bajos que pagan a sus trabajadores, respecto a los mínimos que marca el propio convenio del sector del transporte (cinco puntos por encima en salario del convenio colectivo del metal), sino por las cotizaciones que están dejando de pagar a la Seguridad Social.

Así, Aída Bosqued, asesora laboral en CGT Aragón La Rioja, ha puesto de manifiesto que "de media Carreras ha dejado de pagar mensualmente a cada trabajador 250 euros y a la Seguridad Social también 80 euros por mes, con lo que se ha ahorrado de media 330 euros por cada trabajador en Opel". Si bien, precisa esta experta, a la empresa le sale más a cuenta pagar el acta de infracción y liquidación que le ha puesto la Inspección de Trabajo y que tiene recurridas, que asumir el pago de lo que debe a la plantilla y a la Seguridad Social si hubiera cumplido con el convenio del sector del transporte.

Además, señala Bosqued, las actas recogen solo un periodo de tiempo de la contrata de Carreras, es decir, no cubren ni a todos los trabajadores que han dejado de percibir los salarios que les correspondían debido a la alta rotación y temporalidad ni todo el tiempo que ha estado en vigor el pacto de empresa que les ha aplicado y que en parte ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo social número 6 de Zaragoza. Así, la especialista de CGT ha recordado que "el acta de infracción de Inspección de Trabajo cubre de junio de 2016 a noviembre de 2016 cuando Carreras tenía la contrata en logística de Opel, pero que no la dejó hasta octubre de 2017 con lo que se quedan diez meses sin abonar por el grupo logístico aragonés". Y por otra parte, ha dicho, la contrata que la relevó Presta- Lid sigue aplicando las mismas condiciones al personal que ha quedado subrogado.

Por tanto, ha destacado CGT, no es solo Carreras. A esta firma, Inspección de Trabajo por permitir condiciones inferiores a las dispuestas en el convenio colectivo de transporte le ha levantado acta de infracción por importe de 3.000 euros y también acta de liquidación por cotizaciones a la Seguridad Social (derivadas de diferencias de salarios con las previstas en convenio por importe de 60.000 euros aproximadamente y con responsabilidad solidaria de Opel). En la misma situación, añade el sindicato, está la empresa Colin S.L., perteneciente al grupo Sesé. Inspección le ha puesto acta de infracción y tendrá que pagar 3.000 euros y también de liquidación por la que debería abonar a la Seguridad Social unos 180.000 euros.

"A la dirección de Opel se lo hemos dicho por activa y por pasiva, que todas las contratas han de cumplir la normativa y no deberían permitir que algunas defraudaran a la Seguridad Social, pero parece que hacen oídos sordos", ha dicho Santiago Arcos, muy preocupado porque "hay varios campos que ya se han comenzado a externalizar". "No podemos consentir", ha dicho, que las externalizaciones tengan como resultado la vulneración de los derechos de los trabajadores ni que las empresas salgan beneficiadas de sus incumplimientos legales aprovechándose de la cultura del miedo que se impone condicionada a las contrataciones".

Según Aída Bosqued, solo una treintena de trabajadores de los más de 200 de la contrata de Carreras se han atrevido a interponer denuncias individuales para reclamar esa parte de salarios que la empresa les ha dejado de pagar. "Entre las contratas hay altísima rotación. Aquí en Opel todo el mundo se conoce y si denuncias te arriesgan a que no te vuelvan a llamar", han explicado tanto la asesora laboral como el sindicalista Santiago Arcos. "En Opel se ha pasado en los últimos años de una plantilla de 8.000 trabajadores a 4.000 en activo (algunos más, ha dicho, incluyendo los de contratos de relevo) y otros 3.000 están con subcontratas de trabajos que externaliza Opel para ahorrar costes".

"No podemos permitir que las empresas de logística que está llevando una política muy agresiva apliquen convenios que podemos calificar de ilegales para ganar las contratas de Opel y empeorar las condiciones de los trabajadores", ha criticado, refiriéndose a la sentencia del Juzgado de los Social número 6 de Zaragoza que declara la nulidad de parte del contenido del pacto de empresa aplicado por Carreras en Opel. La sentencia le dice en primer lugar que dicho pacto no tiene prioridad aplicativa, es decir, solo lo podrá utilizar para el centro de trabajo que tiene en Plaza y no como pretendía a todos los centros de trabajo de la provincia de Zaragoza. En segundo lugar, declara nulas las categorías profesionales de manipulador y vigilante diurno. En tercero, determina la inaplicación de la regulación de las horas extras en su cómputo anual y de las tablas salariales para 2016 para las categorías de conductor mecánico, conductor repartidor de vehículos ligeros, mozo especializado carretillero, etc. Por último establece la nulidad de otros artículos del pacto de empresa de Carreras y explicita que cabe interponer recurso ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Arcos ha lamentado la lentitud de la justicia ya que la sentencia tiene ahora que aplicarse, a expensa del recurso que pueda presenta Carreras. Los trabajadores tendrán que esperar para ver actualizados sus salarios con lo que les corresponde según el convenio colectivo del transporte, ya que la sentencia deja claro que ningún pacto puede empeorar dichas condiciones, pese a las actas levantadas hace tiempo por la Inspección de Trabajo y el propio fallo del pasado 28 de marzo.

No obstante, CGT reclamó a subcontratas y a la propia Opel frenar esta deriva de rebajar en cuanto se les presenta la menor oportunidad las condiciones laborales de los trabajadores, ya muy mermadas en estos últimos años.