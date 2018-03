Diez manifestaciones recorrerán Aragón este sábado en defensa de las pensiones

En Aragón, los sindicatos acaban de anunciar ante los medios que serán diez convocatorias. En Zaragoza, la protesta partirá a las 10.30 de la plaza de San Miguel hasta la plaza del Pilar, mientras que en Teruel saldrá a las 11 de la plaza de la Catedral para llegar hasta la plaza de San Juan y en Huesca será la concentración en Plaza de Navarra a las 11.30. Además habrá actos de protesta a las 12 en Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Monzón, Sabiñánigo y Tarazona.

Evitar que las pensiones se sigan empobreciendo en España y que el 41% siga por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o que las no contributivas estén en una media de 409 euros son uno de los objetivos de esta nueva oleada de protestas, la tercera, que sigue a las marchas convocadas en octubre de 2017 en todo el país y a las que han tenido lugar a lo largo de febrero y marzo y que han contado con gran participación.

Los otros objetivos de las manifestaciones, según ha adelantado Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, es lograr que el Gobierno se siente a negociar más allá de la subida de las pensiones un sistema que garantice la viabilidad del sistema público a futuro.

La derogación de la reforma impuesta en 2013 por el Partido Popular que introduce que cuanto más años cumples, más se reduce la pensión, es otra de la finalidades de las protestas de este sábado. "No podemos dejar solos a los pensionistas. Son 9 millones de personas y el futuro está en juego para muchas otras", ha advertido Pina.

Daniel Alastuey, máximo responsable de UGT Aragón, ha hecho también un llamamiento masivo a salir a la calle este sábado porque ya no es solo problema de los pensionistas sino de las mujeres, los trabajadores precarios, los jóvenes, etc. "Una recuperación económica que no va con ellos no es recuperación", ha criticado, a la vez que ha denunciado también el "oportunismo político" de un Ejecutivo que, a su juicio, se ha cargado el pacto de Toledo que lo que pretendía, era evitar precisamente esto, una utilización partidista de un colectivo que representa 9 millones de votos.

Restituir el poder adquisitivo de las pensiones, exigir el apuntalamiento de las mismas los próximos años y eliminar el factor de sostenibilidad para evitar que una pensión de 1.000 euros se quede en 600 o 500 dentro de 20 años es el objetivo de las nuevas movilizaciones de este sábado en toda España.