El debate de las pensiones

Seguramente, los millones de españoles preocupados por el futuro, el inmediato y el más alejado, del sistema de pensiones no encontrarían gran alivio a sus angustias en el debate de ayer en el Congreso. Un lance parlamentario sin pena ni gloria que, no obstante, tuvo aspectos interesantes. El primero, que el presidente del Gobierno, del que no cabe en general esperar sorpresas, dio sin embargo una, aunque fuera pequeña. Rajoy descarta volver a la actualización automática de todas las pensiones según el IPC, pero se aviene a subir al menos las más bajas y las de viudedad, cuyos perceptores son, en principio, quienes más estrecheces deben de estar pasando. Una concesión que, sin duda, tiene que ver con las movilizaciones de las últimas semanas, aunque a sus protagonistas les resultará insuficiente. Y que Rajoy ligó, como condición, a que se aprueben los Presupuestos de 2018, lo que parece lógico.