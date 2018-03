Cientos de jubilados vuelven a la calle y denuncian que también sufren brecha de género las pensiones

"Mantenemos a los hijos y los nietos y después de 40 años, nos queda una mierda de pensión", ha denunciado micrófono en mano la pensionista Cristina Díaz. Ante un nutrido grupo de jubilados, que han obligado a la policía municipal a interrumpir el tráfico por la calle Doctor Cerrada durante la medida hora que ha durado la protesta, convocada por UGT y CC. OO. dentro de la campaña nacional en defensa de las pensiones, ha tomado también la palabra el responsable de pensionistas en UGT, Tomás Yago, para denunciar las bajas pensiones en este país que sufren sobre todo las mjueres. "La brecha de género en España en materia de pensiones es del 37% y en Aragón alcanza el 38%". Es "sangrante", ha dicho, en ferencia a la escasa dotación de las pensiones de viudedad. "¡Clama al cielo lo poco que cobran y también que el 70% de las pensiones esté por debajo de los mil euros!

"Tenemos que salir más a la calle. Hay muchos días para manifestarnos. ¡Y vamos a seguir!" ha advertido este sindicalista de UGT, hasta que el Gobierno no se reúna con los agentes sociales para dotar de más financiación a las pensiones. "Hay que conseguir que reviertan la reforma de 2013 y retiren el factor de sostenibilidad en las pensiones porque eso va a suponer una nueva rebaja en las mismas", ha apuntado Sonia García, secretaria de Acción Sindical de CC. OO. Aragón.

"No hay derecho a que si vivimos diez años más nos quiten el 4% de nuestra pensión. No tienen vergüenza. Llevamos con la pensión congelada desde hace más de 12 años y ahora encima nos la quieren recortan mientras ellos (en referencia a los políticos) se agencian una paga vitalicia de 87.000 euros. ¡Ya vale!", ha exclamado Jesús, un pensionista indignado que ha acudido a esta nueva protesta por unas pensiones dignas en España.

"Lo malo no solo son las pensiones que estamos cobrando nosotros, sino los que vienen detrás que trabajando por horas y por días no sé que es lo que les va a quedar", ha criticado otro pensionista Tomás Esteban Lacasa, que cobra 900 euros de pensión después de haber trabajado toda la vida. "Me ha tocado desde cuidar ovejas a labrar hasta ser carpintero o fundir el hierro. Me he deslomado desde que era un crío hasta que me jubilé", ha recordado.

Como él, muchos otros pensionistas no han querido faltar a esta protesta por la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, que ha contado con la presencia del secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, quien también ha cogido el micrófono un momento para reclamar "unas pensiones dignas que permitan vivir". "Estamos aquí por los jubilados", ha dicho, pero también "por los trabajadores pobres y precarios y por las mujeres y para decirle al Gobierno que como se descuiden esta creciente protesta se convertirá en huelga general". Unas palabras que han sido recogidas por los asistentes que han coreado durante un rato ¡"A la huelga general!".

No han faltado tampoco en esta concentración consignas para apoyar masivamente la huelga del 8 de marzo. Manuel Martín, responsable de Pensionistas en CC. OO. Aragón, ha recordado que ese día, ha de haber también "huelga en los cuidados como forma de visibilizar todo el trabajo que realizan las mujeres, presionadas para el cuidado de menores y dependientes ante la falta de servicios públicos y el desmantelamiento de la ley de dependencia".

La protesta ha acabado con un llamamiento a la participación el próximo día 15 de marzo en una nueva concentración en Doctor Cerrada. "!A ver si llenamos toda la calle y llegamos hasta las escaleras del Paraninfo!", ha gritado Tomás Yago, que ha pedido a los asistentes no dejarse "engañar por el Gobierno con lo del IRPF porque muchos ni siquiera hacen la declaración" y a seguir peleando por la revalorización y mantenimiento de las pensiones.