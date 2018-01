El vicepresidente de Manufacturas de Opel reitera que sin bajada de costes no hay inversiones

Este jueves no solo ha habido una concentración de protesta ante la nave 40 de Figueruelas sino que los sindicatos que forman parte del comité del empresa han sido llamados a una reunión que ha durado unos 40 minutos con el vicepresidente de Manufacturas de Opel, Rémi Girardon , que ya vino a la planta el pasado 4 de enero.

"Lo que nos ha dicho es que no ha venido aquí a negociar sino a explicarle al presidente del Gobierno aragonés los motivos que han llevado a la dirección de la compañía a paralizar las inversiones en Figueruelas no solo para el nuevo Corsa sino para futuros modelos. Nos ha vuelto a repetir que sin ese acuerdo de competitividad y bajada de costes no habrá inversiones", han apuntado fuentes del comité de empresa.

Desde el comité le han reiterado que los recortes que plantea son muy agresivos para la plantilla y que por mandato de los trabajadores no los aceptan, menos si no les plantean un plan industrial en condiciones.