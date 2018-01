El Gobierno aragonés anima a sindicatos y dirección de Opel a cerrar un acuerdo cuanto antes

"Decididamente les animamos a cerrar el acuerdo y a que sea cuanto antes mejor para hacer que la paz social siga siendo uno de los mayores y mejores activos empresariales de la comunidad", ha señalado la consejera responsable del area de Economía. "Sabemos de la implicación de todos para lograr lo mejor para la planta pero tienen que llegar a un acuerdo", dijo.

Sus palabras llegan en un momento en que sindicatos y dirección de Opel están todavía reunidos. No es mala señal que la cita dure todavía, desde las 10.00 de este martes que ha empezado, máxime cuando el comité de empresa tenía que trasladarle este martes a la compañía que suspenden la negociación en tanto en cuanto no les ponga encima de la mesa un plan industrial que permita llenar ambas líneas a tres turnos.

Opel ha dicho a la representación de los trabajadores por activa y por pasiva que han de darse prisa en negociar porque se están poniendo en riesgo planes futuros y actuales para la planta de Figueruelas, pero los sindicatos no quieren asumir ningún trágala en rebaja salarial ni condiciones laborales mientras la dirección no ponga blanco sobre negro acerca de qué modelos fabricará la planta en los próximos años y qué inversiones habrá. Ya mostraron su disposición a la contención salarial, pero como creen que la dirección no ha movido ficha, a iniciativa de UGT, han decidido plantarse.