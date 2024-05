Así se anuló el tanto de Javi Martínez: “Aunque esté totalmente pegada, es mano anterior a gol”

Las últimas actuaciones arbitrales han causado perplejidad en la SD Huesca. Los últimos ejemplos se dieron en la derrota del sábado ante el Racing de Santander, con el fuera de juego previo al primer gol cántabro y el tanto anulado a Javi Martínez en el tiempo de descuento. No son situaciones aisladas, de ahí el enfado. El penalti a Maikel Mesa en el derbi aragonés, la mano no señalada en el área del Real Oviedo por la normal del ‘play the ball’ o la segunda amarilla perdonada a Mourad en Elche componen una secuencia que, sin sobresalir entre las razones que explican la trayectoria reciente de los de Antonio Hidalgo, ha contribuido a mermar el estado de ánimo de un equipo en el alambre.

Las cuentas oficiales de ‘X’ de la Federación Española de Fútbol y La Liga Hypermotion publicaron en la noche del sábado los audios del análisis de la acción de Javi Martínez, concedido en primera instancia por el árbitro asturiano Miguel González Díaz después de que el de Ólvega rematase un centro de Joaquín Muñoz y la pelota traspasase la línea de gol pese a los intentos de despejarla por parte de la zaga visitante. Sin embargo, el responsable del VAR en el SD Huesca-Racing, el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárez, reclamó la atención del colegiado principal: “Te recomiendo un ‘on field review, Miguel’, le dijo, para que valorase “una posible falta en ataque por mano” de Javi Martínez.

Así fue la actuación del VAR en el #HuescaRacing. pic.twitter.com/8RB6QVl5eA — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) May 18, 2024

En el extracto se escucha con nitidez a Hidalgo dirigirse a González Díaz con el argumento de que “la tiene pegada”, en alusión a que el centrocampista remata con el brazo pegado al cuerpo. Y añadió, con un evidente enfado, que “el otro día le pegaron una patada a Óscar Sielva, 12 puntos. Eso no es mano, eh, en la puta vida”. Entre las protestas de Hidalgo y el banquillo azulgrana, que le recuerda la situación de fuera de juego en el 0-1, revisa la acción con dos tomas diferentes y concluye que “toca en la mano, aunque esté totalmente pegada, es mano anterior a gol”, con lo que procedió a anularlo ante la incredulidad de los presentes y se mantuvo así el 0-2 ampliado después por el Racing con el tanto postrero de Ekain.

La cuenta de ‘X’ de la SD Huesca tiró en ese momento de ironía dolida: “¿Mano? Nos estamos volviendo locos”. Más en frío, Hidalgo explicó en la rueda de prensa tras el partido que había hablado con el colegiado y este le había explicado la norma que indica que el hecho de que cualquier jugador anote gol con la mano o inmediatamente después de que le impacte en el brazo, aunque sea de manera totalmente involuntaria y sin querer, se considera infracción y debe ser anulado. En esta norma hay una clave: tiene que ser inmediatamente y cometida por el propio jugador que anota. “Hay demasiadas normas de por medio y no tenemos claras todas las situaciones. Te descoloca”, lamentó el entrenador azulgrana.

¿Mano? Nos estamos volviendo locos.😂#HuescaRacing 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) May 18, 2024

Había indicado antes que “el árbitro me ha dicho que si golpea en la mano, sea la posición que sea, y va a gol se anula”. En el primero, donde se estudió un posible fuera de juego previo, “en una imagen que vi el hombro del jugador del Racing está por delante”. Sin embargo, no hay constancia sonora del intercambio de pareceres entre González Díaz y Trujillo Suárez, cuando en una de las tomas se puede comprobar que Arana está parcialmente por delante de Jérémy Blasco y de Juanjo Nieto en el momento en que Iñigo Vicente va a impulsar la pelota en su búsqueda. Nieto terminó marcando en propia puerta.