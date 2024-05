Hidalgo: "Va a ser duro hasta el final, pero nos hemos ganado depender de nosotros mismos"

El técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, se refirió tras el 0-3 a que estaban “dolidos” pues “era importantísimo sumar la victoria y no fue así”. Con un resultado “abultadísimo” para lo que estaba pasando y tras una primera parte en la que los dos se neutralizaron. Se quejó por la situación del 0-1, el gol encajado en el segundo, el anulado y el tercero para cerrar la tarde: “Es difícil de explicar pero es la realidad”.

El técnico, al valorar las acciones arbitrales, señaló que “el árbitro me ha dicho que si golpea en la mano, sea la posición que sea, y va a gol se anula”. En el primero, donde se estudió un posible fuera de juego previo, “en una imagen que vi el hombro del jugador del Racing está por delante”. Más allá de esto, “ha habido ocasiones de todos los colores pero seguimos dependiendo de nosotros mismos y es lo que queríamos a estas alturas”. La toma de decisiones puede ser a menudo considerada como aleatoria, y no entendía “que no se revise el golpe a Sielva del otro día. No ha podido casi ni caminar durante toda la semana”.

Todo lo que estuvo a favor en Elche se volvió en contra este sábado, y “ha habido muy buenos minutos, sobre todo al comienzo de la segunda parte”. Ahora, “hay demasiadas normas de por medio y no tenemos claras todas las situaciones. Te descoloca. Veníamos con molestias de Sielva, Gerard saliendo de lesión y Javi de un resfriado… Llevábamos el partido a donde queríamos pero el segundo gol complicó todo”.

Se quedaba con la virtud de “haber competido a un Racing con un potencial enorme, pero no podemos conceder goles así a estas alturas y hay que tener acierto”. El sufrimiento “está siendo largo, pero nos hemos ganado depender de nosotros mismos. Veremos cómo se desarrolla el resto de la jornada”.

Era un partido “igualado” y “cuando recibimos un gol en casa nos cuesta mucho”. Recalcó esas dificultades en El Alcoraz: “Esto va a ser así hasta el final, va a ser duro y hay que levantarse lo antes posible”. Los delanteros, sin pólvora en las últimas jornadas, “nos dan mucho aunque cuesta encontrarles. Atacan el primer palo para liberar los siguientes y eso lo trabajamos. Hay que seguir apoyando y empujando”.

Entre casa y fuera, “nos pesa demasiado recibir gol. Ya no hay mucho margen de mejora pero hay que ir a Cartagena con todo”, el próximo domingo a las 18.30 en horario unificado. Hidalgo se refirió a los goles encajados de estrategia y “me importa, cada vez que encajamos hay que ir al mínimo detalle. Son duelos y ahora nos marcan con mucha facilidad. Hacemos lo mismo antes que ahora y estamos recibiendo goles”.

Aplaudió a un Sielva que “ha hecho un esfuerzo titánico por jugar, ha estado cojo toda la semana, y todos se dejan el máximo sobre el campo”.