Jorge Pulido: "Tenemos que seguir juntos"

Jorge Pulido compareció ante los medios en la zona mixta de El Alcoraz, donde el equipo había sufrido una derrota de la que el capitán hizo lectura, destacando lo abultado del resultado, que no correspondía con lo vivido sobre el césped de su estadio. "Sabíamos que era un partido importante. El equipo ha estado bien, aún así el resultado es duro y doloroso", dijo el más veterano de los jugadores de la SD Huesca.

"En la primera parte, la ocasión que nos han metido es la única prácticamente que han tenido. El segundo es un fallo en una marca de un córner, y te pones 0-2, y es complicado, pero el equipo lo ha intentado todo lo posible y hemos tenido ocasiones. No era el día, no ha querido entrar la pelota. Ya con el equipo volcado te hacen el 0-3, por lo que hay que seguir luchando, quedan dos partidos y no hay mucho más que podamos hacer", añadió.

Recalcó el capitán el esfuerzo de todo el equipo, reflejado en las numerosas ocasiones. "Creo que todo aficionado que ha venido, pese al 0-3, ha valorado el trabajo. El equipo lo ha dado todo, pero con el 0-3, caben pocas palabras. Aún así, todo está en nuestra mano. Hay días que no se dan las cosas, pero empieza una nueva semana y, se dé lo que se dé, seguimos dependiendo de nosotros, seguiremos luchando para sacar esto".

"Hay días que pierdes 0-1 y te vas con peor sensación. He visto un equipo y un afición unidos, pese a que el resultado es doloroso. Pero han sido detalles por lo que se nos han escapado", insistió. "Esperamos seguir juntos a final de temporada, porque eso es muy importante".

A un punto del descenso

La victoria del Amorebieta en Tenerife (0-1) provocará que la SD Huesca, con 45 puntos, termine la jornada a uno del descenso, con independencia de lo que ocurra este domingo en el Alcorcón-Valladolid y el lunes en el Villarreal B-Albacete. Los vascos son ahora la referencia (44 puntos) y tienen el golaverage particular perdido con los azulgranas, que visitan el domingo al Cartagena (18.30) y la victoria puede bastar para atar la permanencia matemática en función de otros marcadores. Ayuda a ello el Mirandés-Amorebieta de la última jornada, ya que los burgaleses también tienen 45 puntos y es imposible que los dos equipos puedan adelantar a la SD Huesca si esta gana un partido más.