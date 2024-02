Mirandés-SD Huesca: preparados para la batalla del Ebro

Partido de máxima exigencia en Anduva, un estadio tradicionalmente acogedor para la SD Huesca que, en esta ocasión, presenta una alta dificultad. Los azulgranas visitan este lunes al Mirandés (20.30, LaLiga TV Hypermotion) en un tramo de la temporada en el que cada punto sumado importa. Si son tres, mejor. Porque se trata de lanzar a los burgaleses al barro de la pelea por la permanencia puesto que solo cuatro puntos separan a ambos conjuntos. Como si el clima quisiera aportar épica a esta metáfora, se anuncia lluvia a la hora del encuentro y una batalla por una victoria de mucho valor para el bando que la alcance.

Además, los oscenses comenzarán el partido en puestos de descenso. La falta de triunfos ha ido desinflando el colchón de dos puntos que se alcanzó hace tres jornadas. Antonio Hidalgo ha utilizado en más de una ocasión el símil de la montaña rusa, y en esas subidas y bajadas su equipo está pagando la falta de acierto goleador. Un mal endémico este curso que, por fortuna, se compensa de alguna manera con la fiabilidad defensiva. Pero las tres porterías a cero consecutivas de Álvaro Fernández, un encadenado que no se lograba desde hacía dos años, no bastan. El catalán busca una nueva vuelta tuerca después de que el 0-0 con el Amorebieta en El Alcoraz evidenciase que de no solucionarse el problema, el castigo será la pérdida de la categoría.

La ganancia que se extraiga de Anduva puede ser notable. Volver a vencer, con el respaldo anímico que acarrearía, y aumentar la nómina de equipos implicados en una lucha cerradísima. Inflar de nuevo el colchón y afrontar así con ánimos renovados el siguiente desplazamiento ante un Espanyol que empieza a coger velocidad de crucero. El Mirandés no atraviesa un momento feliz. Ha caído en sus dos salidas seguidas frente a Cartagena y los pericos y ve cómo la tranquilidad se empieza a trocar en inquietud. Los de Alessio Lisci plantearán también un reto psicológico puesto que se trata de uno de esos partidos en los que se puede vencer, evitar que el rival añada puntos a su casillero y llevarse el golaverage particular tras el 1-1 de El Alcoraz en la primera vuelta.

La semana, como se ha convertido en norma en la SD Huesca, no ha sido tranquila. Comenzó con preocupación por el estado físico de Óscar Sielva y ha seguido con la ausencia de Joaquín Muñoz. El centrocampista terminó con molestias el partido con el Amorebieta y se le ha dosificado, habida cuenta de que la extensión de los plazos, ocho días entre un envite y otro, lo permitía. El delantero andaluz, por su parte, arrastra problemas desde el jueves que le han impedido entrenarse con sus compañeros. Su ausencia en una convocatoria de 21 futbolistas, sin un Javi Mier que ya pisa el césped y a la que regresará Kento Hashimoto, expone una nueva vuelta de tuerca al ataque en busca de la eficacia.

A falta de Joaquín, que había sido muy habitual con Hidalgo hasta su suplencia el pasado fin de semana, las opciones para la delantera orbitan sobre la potencia de un Valentín imprescindible, el papel de un Elady al que desde su llegada solo se le puede achacar -como a todos- la falta de gol y el duende de un Obeng que tras su diana salvadora contra el Alcorcón no termina de encontrar su mejor versión.

Las decisiones que tome Hidalgo al respecto depende también de lo que haga con un centro del campo que ha perdido influencia en el juego del equipo desde que se restó a un pivote del dibujo azulgrana. Aspira a volver Kento en apoyo de Sielva y Javi Martínez. El de Ólvega puede asimismo ayudar en posiciones más adelantadas. En defensa, Nieto y Blasco se disputan una plaza para frenar a un equipo que amenaza por fuera y que contiene en el delantero Carlos Martín, autor de diez goles, su mayor peligro para que la SD Huesca sobreviva a la batalla del Ebro y siga muy vivo en esta guerra.