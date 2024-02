Hidalgo: “Es un partido vital, si ganamos metemos al Mirandés en la pelea”

La SD Huesca prepara con mimo, y con mucho tiempo, el partido de este lunes ante el Mirandés en Anduva (20.30, LaLiga TV Hypermotion). Una ocasión para volver a ganar después de un empate ante el Amorebieta en casa que supo a poco y, sobre todo, para involucrar de lleno a otro equipo en el barro. Cuatro puntos separan a los azulgranas de los rojillos y el técnico Antonio Hidalgo elogió este sábado a su contrincante, a pesar de que haya encadenado dos derrotas en sus desplazamientos a los estadios de Cartagena y Espanyol.

El catalán se refirió a que en una semana “muy larga” está tratando de “repartir esfuerzos y mentalizar al futbolista sobre cómo queremos atacar y defender”. Pintó un cuadro del Mirandés que asusta: “Es un rival fuerte en casa, que se asocia bien. Nosotros acudimos con ilusión y mucha entereza para seguir sumando. Hay que hacerlo de tres para salir de la situación, pero con mucho orden”, desarrolló Hidalgo después de ese cierto caos que se apoderó de los suyos en el segundo tiempo con el Amorebieta en El Alcoraz.

El choque de este lunes encierra una trampa para el perdedor. “Tenemos la sensación de que si ellos ganan se alejan, y nosotros tenemos que pensar lo contrario. Hemos de hacer muchas cosas bien, tienen dinamismo, conducción, desordenan al rival. Es un partido vital, sacando los 3 puntos les metemos en la pelea y es nuestra intención”, aseguró un Hidalgo pendiente del estado físico de Joaquín Muñoz después de que no se ejercitara con sus compañeros en la sesión del viernes. En referencia a este caso, “vamos a esperar hasta el último minuto, es lo bueno de una semana larga y decidiremos el día del partido”.

En esa frontera en la que se mueve la SD Huesca, con un colchón sobre el descenso que llegó a ser de dos puntos para perderse en los dos siguientes partidos, Hidalgo recordaba que “esto largo ya sabemos que es, si tiramos de ruedas de prensa anteriores dije que iba a ser una montaña rusa de emociones y el que mejor sepa navegar tiene mucha ganado. La situación sigue siendo una urgencia máxima mejorada de meses atrás, hay que estar fuertes para seguir compitiendo en diferentes situaciones. Ser fuertes cuando te achuchan y también cuando dominas. Estamos preparados y lo vamos a seguir demostrando”, reivindicó.

A su parecer, el duelo de Anduva ha de ser cerrado a la fuerza, “no podemos abrir demasiado el choque, ellos tienen la mejor transición de la categoría y quieres tener el partido controlado, veremos sus puntos débiles para seguir aprovechándolo”. Para abundar en esa búsqueda del equilibrio en el centro del campo y la eficacia goleadora, sabido que el rendimiento defensivo es de garantías, Hidalgo entiende que “si no encajamos como estamos haciendo y metemos goles, es la fórmula perfecta. Los jugadores hacen un esfuerzo grande y tenemos que mejorar en esas situaciones, en la toma de decisiones. Y en los dos últimos partidos ante Eldense y Amorebieta -ambos se cerraron con 0-0- ha habido ocasiones para ganar”.

Hidalgo se fija “poco” en situaciones como la que precede al Mirandés, derrotado en las dos últimas salidas y que da al choque la condición de final: “Me fijo en lo que necesitamos, en la concentración máxima que hay que tener, ellos cuentan con futbolistas diferenciales en el uno contra uno”. Echando la vista atrás, valora “de manera positiva” el balance del último mes; en lo que va de segunda vuelta solo se ha ganado al Alcorcón con el gol de Obeng en el último suspiro y, también, solo se ha caído con el Eibar: “Esto va de ganar partidos y hay que seguir fuera del descenso, a veces parece complicado y si haces cosas más siempre hay más opciones de sacar el partido adelante”.

Hidalgo no recuerda haber jugado nunca un lunes -“quizá durante la pandemia, no lo sé”-, y tampoco le gusta, pero “está montado así y es lo que hay”. La SD Huesca se debe acostumbrar a salirse del marco del fin de semana, puesto que el duelo con el Andorra en El Alcoraz se ha fijado el viernes 8 de marzo. Entre medias se jugará con el Espanyol en Cornellá el sábado 2 de marzo y ya se ha confirmado la asistencia de 200 aficionados. El club espera que esta cifra se incremente hasta los 300. En Anduva, mal día y hora para viajar, se espera un autocar: “Estamos agradecidos, es un sentimiento muy bueno que nos da la afición en un día laborable. Es un partido de fútbol importantísimo y siempre es un plus tener a la gente de tu lado”, zanjó Hidalgo.