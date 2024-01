Elady Zorrilla llega al Huesca “con hambre y ganas de demostrar”

Su fichaje fue anunciado el viernes, el sábado entrenó y viajó con el equipo, y el domingo debutó en el empate con el Villarreal B. El desembarcó de Elady Zorrilla en la SD Huesca no ha podido ser más ajetreado, una rápida sucesión de acontecimientos y primeras veces que muestran la necesidad que tenían los azulgranas de contar con un nuevo atacante y que también indica la actitud positiva con las que ha llegado el jienense de 33 años a El Alcoraz. “Tengo muchas ganas de demostrar, de recuperar el hambre que al futbolista le hace falta”, expuso este lunes en su presentación. Se incorpora desde el Tenerife dentro de una cesión que no incluye opción de compra, pero sí la denominada cláusula del miedo, ser alineado contra los canarios tendría un alto coste económico.

“Las primeras horas han sido muy positivas, el vestuario me ha acogido bien y ya antes de llegar hubo compañeros que me mandaron mensajes, eso dice mucho de que querían que venga gente a ayudar”, expuso. De su salida del Tenerife, con el que aún tiene contrato hasta 2025, dijo que “en parte” ha sido “para buscar minutos”. “Se dan muchas cosas para que haga una buena segunda parte de la temporada y que ayude al equipo a conseguir el objetivo”, comentó después de que con los chicharreros en la primera vuelta haya jugado en doce encuentros siendo titular solo en cinco y debido en buena medida a las lesiones de Waldo Rubio y Luismi Cruz.

“Estoy seguro de que el año que viene disfrutaréis de que el Huesca esté en Segunda”, afirmó. “Ayer el equipo me encantó, la primera parte fue de trabajo, de proponer, de soltura con el balón, se hacen muchas cosas bien”, alabó el juego de sus nuevos compañeros, a los que también había seguido con atención en el anterior encuentro, el de la derrota por 2-3 con el Eibar. “El partido no era para eso, lo marcó la efectividad del Eibar, vi al Huesca muy bien, se adapta a mi juego y por eso quería venir”, comentó.

Elady no es un delantero puro, sino que se adapta a cualquier posición del campo, ha jugado mucho en banda, pero también como ariete y segundo punta. “Haré lo que pida el míster, aunque sé que vengo como punta”, dijo. Al respecto, todavía no ha mantenido un encuentro largo con Hidalgo, del que nota que es “pasional”. Por lo pronto le ha indicado que quiere que sea “móvil, que no me ahorre ni una carrera y eso es lo que vengo haciendo”.

Sobre la situación de la clasificación, con el Huesca a un punto de la salvación, y un grupo de al menos siete equipos metidos de lleno en esa pelea, advierte que “alguno que piensa que está salvado va a sufrir”. “La dinámica del equipo es muy buena y el sábado tenemos una final, si ganamos veremos las cosas con más solturas”, comentó señalando la visita del Alcorcón, conjunto que marca la permanencia, a El Alcoraz.