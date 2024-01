El Huesca da prácticamente por cerrado el capítulo de fichajes en el mercado de invierno

Satisfecho por cómo queda la plantilla, contento por el juego que se está practicando y "muy esperanzado" de que el equipo acabará saliendo a flote. Sin poder asegurarlo al 100% por aquello de que en las últimas horas siempre pueden surgir sorpresas y situaciones inesperadas, el director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González, dio por cerrado este lunes el apartado de fichajes dentro del mercado de invierno que finalizará el jueves. "Hemos hecho lo que queríamos, un central y alguien arriba con gol", expuso en la presentación de Elady Zorrilla sobre las incorporaciones del delantero andaluz y el defensa Carlos Gutiérrez hechas oficiales ambas entre el viernes y el sábado pasados. Sin entrar a analizarlos en profundidad, del primero, cedido por el Tenerife hasta el final de temporada, dijo que "es un futbolista con muchas cosas que puede dar calidad" y del segundo, que regresa tras cuatro años en Japón, destacó que "tiene mucha experiencia en el fútbol español". "Son jugadores que se van a adaptar al grupo", expuso.

El motivo de que no se vea viable que lleguen más caras nuevas es el económico. "Estamos en el límite de lo que podíamos gastar", confesó. Por ello, ahora lo que fundamentalmente queda es trabajar en las salidas de Manu Rico y Kanté que "si todo va normal se podrán cerrar". ¿Podría producirse alguna más? "Avisos hay muchos, pero no los consideramos porque no queremos que pase nada más".

El Huesca se encuentra en estos momentos a un punto de la salvación, línea que marcan el Villarreal B, con el que empató a domicilio el domingo, y el Alcorcón, al que recibirá el sábado en ElAlcoraz (16.15). "La situación es difícil, llevamos tiempo en descenso y eso gasta mucho tanto al grupo como individualmente", comentó. De todos modos, cree que la plantilla que dirige Antonio Hidalgo está ofreciendo una "cara bonita" y que lo que falta, como sucedió en el duelo con el filial castellonense, es "matar los partidos cuando podemos". "Los jugadores me da la sensación de que ahora están disfrutando en el campo, tienen el balón, hacemos muchas cosas bien y eso se irá reflejando poco a poco en que iremos creciendo en la clasificación", dio su visión de la situación. El principal pero que observa es que "en los últimos veinte metros nos cuesta ser un poco más dañinos".

Previas a las incorporaciones de Elady y Gutiérrez hubo tres operaciones que han facilitado sus fichajes. Se vendió al Cuiabá brasileño los derechos que aún se retenían por Pitta y se traspasó de forma definitiva a Kevin Carlos al Yverdon suizo, al que había sido cedido en verano. Además, Diego Aznar marchó a préstamo al Valencia Mestalla.

Sobre esta operación, Martín González afirmó que fue "una decisión consesuada". "Tenía ganas de tener minutos, se habló de una posible salida, apareció la opción del Valencia, que era dónde le apetecía, y se pudo alcanzar un acuerdo que es bueno para Diego y para todas las partes", explicó sobre una cesión con opción de compra que en caso de que el club ché la ejecute para que siga en su filial supondrán 250.000 euros para las arcas azulgranas y 600.000 si se le hace ficha con el primer equipo.

Aznar y Kevin Carlos son canteranos que se unen a otros casos recientes como el de Tomeo en el que las jóvenes promesas no acaban de asentarse con los ‘mayores’. "Ojalá pudiese haber dos, tres, cuatro o cinco canteranos con el primer equipo", deseó el director deportivo, quien no se arrepiente de las decisiones tomadas. "Que Aznar se haya quedado la primera vuelta, creo que es bueno, el nivel lo tienen que demostrar ellos. Es peor el no saber qué hubiera podido pasar", manifestó. Ahora la siguiente joya es el juvenil Ayman, que ya ha debutado. "La decisión de subirlo fue clara, está entrenando como uno más y dando buen nivel", aseguró.