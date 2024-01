Nieto pide a sus compañeros en el Huesca “subir el nivel un punto más”

Llega un momento clave en la temporada para la SD Huesca con los dos próximos enfrentamientos ante el Villarreal B y el Alcorcón, los conjuntos que marcan la permanencia con un punto más, y los que le seguirán frente a otros rivales de la zona baja como el Amorebieta y el Andorra. Un tramo del calendario en el que los azulgranas, en palabras de Juanjo Nieto, “nos vamos a jugar mucho”, pero que no se considera que sea “decisivo”. Después, aún quedarán muchas jornadas.

La misión ahora va a ser sacar el máximo número de puntos posible teniendo siempre claro que lo importante es “que en la última jornada estemos donde queremos”. Para ello, el lateral, uno de los capitanes de un vestuario con “muchas ganas”, pide a su compañeros “subir el nivel un poco más, sacar el máximo”.

Nieto cree que el grupo llega “bien” a esa sucesión de duelos que se pondrá en marcha el domingo con la visita al Villarreal B (16.15), aunque tras la derrota con el Eibar por 2-3 no esconde que “estaríamos mejor si hubiéramos sacado aunque fuese un punto porque lo merecimos”. El equipo terminó la primera parte con un 0-2 que después logró igualar para finalmente acabar cayendo. “El trabajo de la segunda parte nos tiene que reforzar”, espera.

El guion del partido con los armeros, una mala primera mitad mejorada tras el descanso, se dio también en el anterior encuentro, el 0-0 en el campo del Sporting. Nieto cree que a esa circunstancia “hay que darle una vuelta, pero no volverse loco” y achaca la mejoría de cara al segundo acto “a los cambios del míster”. Lo que pone en valor es que “nunca nos dejamos ir, no hay rival al que se lo pongamos fácil”.

El duelo con el Villarreal B lo espera “entretenido”. “Son un filial alegre al que le gusta jugar con el balón”, los describe. “Ambos nos jugamos mucho y a nivel personal también es importante porque voy a mi casa”, subraya.

La derrota con los armeros implicó que el Huesca volviese al descenso una semana después de haber salido de él. Nieto no le da importancia: “Por desgracia llevamos ahí abajo toda la temporada”. “Es una situación que no queremos nadie, pero no nos va a hacer ser ni mejor ni peor el estar una semana dentro y otra fuera, debemos trabajar como trabajamos porque venimos mejorando y en las últimas diez jornadas hemos dado un paso adelante”, analiza.

Sobre la conveniencia o no de que cada vez haya más equipos implicados en la carrera por la salvación, cree que a más cantidad, mejor para el Huesca. “Más disputado estará todo y más opciones de salvarnos tendremos”, apunta.

En lo personal, él ha vuelto a jugar tras superar una lesión. “Ahora tengo que coger ritmo, estoy motivado y con ganas de seguir ayudando”. Quiere “ser importante en la segunda vuelta”.

También se refirió al debut del delantero juvenil Ayman: “Viene metiendo goles en su equipo, cuando entrena aporta y se nota que tiene olfato, si el míster vio que tenía que jugar es porque se lo merecía”.

El mes viene marcado también por el mercado de invierno, en el que el club busca un delantero y un central y en el que a las salida de Aznar se le podrían unir otras como las de Rico y Kanté. Nieto lo que pide es que “los que vengan, que lo hagan para ayudar, aportar y mejorar”.