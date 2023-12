Juanjo Nieto sigue sin ejercitarse con el grupo a un día del Huesca-Racing de Ferrol

Juanjo Nieto tampoco entrenó este sábado con el grupo en el último entrenamiento previo a la visita del Racing de Ferrol del domingo (21.00) y, a expensas de lo que ocurra en la sesión de activación matinal anterior al partido, todo hace indicar que las molestias musculares que viene arrastrando en los últimos días, le van a dejar de nuevo fuera como ya ocurrió el miércoles en el 0-2 que logró la SD Huesca en Antequera.

De confirmarse su baja, se uniría en el listado a las de los lesionados Rubén Pulido, Rafa Tresaco y Hugo Vallejo, al que esta semana se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral distal derecho. Además, sería el tercer encuentro consecutivo que se pierde después de que, además de la eliminatoria copera, tampoco jugase en la derrota del domingo pasado en Andorra (1-0), en ese caso por sanción.

En el Principado, el que ocupó su lugar en la derecha de la línea de tres centrales que Hidalgo viene empleando en la liga fue Blasco, que dejó su sitio en el eje a Loureiro. En la Copa se optó en cambio por jugar con cuatro defensas juntando a Vilarrasa, Martos, Loureiro y el canterano Alin Serban. Éste y el también zaguero del filial Fofana estuvieron este sábado en la Base Aragonesa de Fútbol con el primer equipo y, atendiendo a que el filial no compite este fin de semana y a las ausencias con las que se cuentan, tienen visos de repetir en la convocatoria.

La buena noticia la da Samuel Obeng que, después de no tener minutos ni con el Andorra ni con el Antequera para darle algo de descanso a su maltrecho tobillo, ha preparado el choque ante el Racing de Ferrol, recién ascendido que marcha quinto, con total normalidad. Al respecto, en la Copa se aprovechó para dar un respiro a los titulares habituales. De los que habían jugado de inicio en Andorra solo repitieron Vilarrasa, que había formado parte del once por Nieto, y Loureiro. El ‘5’ azulgrana podría tener ese paréntesis frente a los gallegos, contra los que no sería de extrañar que se repita el 4-3-3 del torneo del KO.

Así, con Álvaro bajo palos, la defensa sería para Vilarrasa, Martos, Jorge Pulido y Blasco. En la medular se situarían Sielva, Mier o Kento y Javi Martínez, y arriba, Joaquín, Valentín y Obeng. Cabría también la opción de que Loureiro siga jugando, lo que haría que Vilarrasa o Martos se queden en el banquillo.