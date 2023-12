Hidalgo: “Necesitamos ganar y que la gente venga a empujarnos”

No por repetidos pierden valor los mensajes de Antonio Hidalgo. Porque el entrenador de la SD Huesca sintetiza las necesidades del equipo en dos: ganar al Racing de Ferrol este domingo (21.00, LaLiga TV Hypermotion) y dar por fin una alegría a la afición de El Alcoraz. Aunque se le esté ofreciendo poco y no se gane allí desde abril. El catalán advierte de la dificultad que entrañará la revelación gallega, el mejor equipo del último mes en la categoría de plata y ubicado con merecimiento en los puestos de ‘play off’.

SD Huesca y Racing de Ferrol superaron entre semana la ronda copera y han afrontado por tanto tres encuentros en un corto periodo de tiempo. Nada que pueda convertirse en excusa. Hidalgo habló este viernes de “necesidad, urgencia y concentración para sacar los tres puntos” y acercar a los oscenses a la frontera de la permanencia de la que se han alejado hasta los cuatro con las derrotas frente a Real Valladolid y Andorra. “Somos conscientes de la importancia de la primera victoria, necesitamos ganar y que la gente venga, aunque sé que es una hora complicada por el puente”, valoraba.

Los ferrolanos se encuentran en una situación “muy buena, rinden a un nivel increíble y presentan situaciones de solidez defensiva salvo el otro día en el 5-4 con el Albacete. Los de arriba estánn en un momento excepcional, son muy diferenciales en este momento. Además, jugadores como Jesús Bernal y Josep Señé te exponen muchísimo en situaciones de ataque”, analizaba. Frente a esto, solo cabe “explotar nuestras virtudes, que también las tenemos”.

Hidalgo recordaba que “esto va de ganar, a veces lo mereces y no lo haces, es lo único que nos vale y queda mucho por delante, sobre todo en casa”. Analizando las últimas derrotas, el técnico azulgrana se detenía en que “ante el Valladolid nos merecimos como mínimo empatar, con una primera parte excepcional. El penalti nos descuadró demasiado y no debe suceder”. En Andorra, “tuvimos el plan de partido que necesitábamos y por una falta de concentración se escapó. No eres capaz de sumar y entra esa situación”.

Quiere dar “naturalidad” a errores como el que dio pie al gol de Sergi Samper: “Había demasiada gente en la barrera y poca en el área pero esto va de errores, después analizarlo todo es muy sencillo y también hacemos muchas cosas bien. Hay que saber que el error existe y darle una solución”. De la sufrida victoria del miércoles en Antequera extrajo la enseñanza de que “cuesta la vida ganar en cualquier competición, necesitamos estar al límite para sacar victorias, con gente en el banquillo y en la grada muy enchufada. Ese punto de locura para estar concentrados los 90 minutos en esta categoría”.

Hidalgo juzga que “siempre hay que estar vivo, de cabeza y de mente. Tener esa sensación, las derrotas dejan días complicados. Y la Copa nos tiene que animar, vendrá un Primera a El Alcoraz. Saber que hay que ganar el domingo, lo siguiente no lo miramos”, en referencia al calendario ligueo hasta final de año con Racing de Ferrol, Levante y Cartagena como contrincantes. En este sentido, el 0-2 del miércoles “ayuda, el club lleva tiempo pasándolo mal y eso refuerza. Hay que dar un paso delante y que las cabezas no se vengan abajo. Sabiendo la importancia del domingo, afrontarlo con entereza y convicción. Repito que necesitamos cerca a nuestra gente y que nos ayude en los momentos difíciles”.

El escenario ideal del domingo, con esa confianza en el campo empujada desde la grada, contará con el regreso del delantero Samuel Obeng, que y estará disponible una vez superadas las molestias en el tobillo, y la duda “hasta el último momento” de Juanjo Nieto, además de las ausencias por lesión de Hugo Vallejo, Rafa Tresaco y Rubén Pulido. Ausencias en ataque que “condicionan”; en el caso del granadino, titular en Andorra, “un efectivo menos en la posibilidad de dar una vuelta al equipo. Él y Rafa son gente rápida al espacio y no tenerlos condiciona”.

El técnico azulgrana se detuvo a analizar el papel del punta Jovanny Bolívar, con minutos en las últimas citas: “Hay una máxima que pido de dejárselo todo y correr en cada minuto. Eso con Bolívar pasa y hay muchas más cosas que ha de hacer un futbolista; aparte del gol, atacar los espacios y entender con todos esa última línea. A nivel de esfuerzo trabajan con todo”.