El Huesca, obligado a recuperar el compás en la visita del Racing de Ferrol

A las dos derrotas seguidas en liga que frenaron su progresión y al 0-2 en Antequera que sirvió para recuperar la sensación de ganar aunque el juego no fuese el mejor, le sigue ahora la visita a El Alcoraz de la revelación de la temporada. La SD Huesca recibe este domingo a partir de las 21.00 al Racing de Ferrol, un recién ascendido que se ha situado por méritos propios en la zona alta de la tabla tras haber acumulado siete jornadas sin perder. Una vez vez más, los azulgranas están obligados a levantarse con la meta mirando a medio plazo de cerrar de la mejor manera posible la primera vuelta -a la que le restarán los compromisos con el Levante y el Cartagena- y con la necesidad añadida de al fin lograr el primer triunfo del curso en casa. Sin duda el gran debe que les ancla a los puestos de descenso.

De esa situación habrían salido la semana pasada con una victoria en Andorra. Sin embargo, una jugada a balón parado mal defendida en el añadido de la segunda parte les privó incluso de puntuar. Fue un 1-0 que se agregó al anterior 0-1 con el Valladolid. Ahora, y tras el tropiezo que sufrió el Villarreal B en Albacete el viernes, un marcador positivo haría que los oscenses se acerquen a un punto de las promesas castellonenses, el bloque que marca la salvación.

Frente al Antequera, rival de Primera RFEF, Hidalgo aprovechó para dar minutos a los menos habituales. Pagaron la falta de conjunción, especialmente al principio, y, pese a los goles de Lombardo, en la primera parte, y Kortajarena, justo al final, el mejor fue el portero Juan Pérez, único que realmente se reivindicó. De los que habían sido titulares en el Principado, solo repitieron Vilarrasa y Loureiro, por lo que en líneas generales en el equipo no debería pesar en exceso el esfuerzo de la Copa. Más atendiendo a que enfrente habrá otro conjunto que también ha asumido la misma carga. En el caso de los ferrolanos, además, con un contrincante de la misma categoría, el Leganés, al que vencieron con un 1-0.

Las bajas confirmadas en los locales son las de los lesionados Rubén Pulido, Rafa Tresaco y Hugo Vallejo. Tampoco se espera a Juanjo Nieto que en el entrenamiento de este sábado -en el que estuvieron de nuevo los canteranos Alin y Fofana-­ no se ejercitó con sus compañeros, circunstancia recurrente esta semana por unas molestias que hizo que no viajase a Antequera después de que en Andorra ya no hubiese jugado por estar sancionado. En cambio, tras haberle dado un respiro a sus maltrechos tobillos, regresa Samu Obeng, el, con tres goles, principal artillero de un bloque que no se caracteriza por su profusión ante la meta contraria.

El ariete ghanés recuperará el sitio que en Andorra cubrió Vallejo en la punta del ataque. Para la defensa, sin Nieto, se podría repetir la formación de entonces con Vilarrasa, Jorge Pulido, Loureiro, Blasco y Valentín. Si bien Loureiro, un fijo, acumula muchos minutos sin casi descanso y no habría que descartar que se le de descanso apostándose entonces por Martos. En cuanto al dibujo, podría continuar el 5-3-2 habitual con Hidalgo o adoptarse el 4-3-3 visto en Antequera. Con Álvaro fijo en la meta, en el trivote de la medular son fijos Sielva y Javi Martínez, mientras que Kento y Mier se disputan el otro puesto.

El último resultado en liga del Racing de Ferrol fue su triunfo por 5-4 con un Albacete que jugó con uno menos desde el minuto 20 por la expulsión de Ros. En los navales, entrenados por Cristóbal Parralo, hay un fuerte acento aragonés. En sus filas se encuentran Carlos Vicente, una de las sensaciones de la liga, Jesús Bernal, Julián Delmás y Enrique Clemente. Además, también están los exzaragocistas Sabin Merino, autor de un triplete ante los manchegos, y Álvaro Giménez, Luca Ferrone, ex del Ebro, y Vadillo, que vistió la camiseta del Huesca en la 2016-17 y en la 2017-18, participando en el primer ascenso a Primera División.

SD Huesca-Racing del Ferrol

SD Huesca: Álvaro, Valentín, Blasco, Loureiro, Pulido, Vilarrasa, Mier, Sielva, Javi Martínez, Joaquín y Obeng.

Racing de Ferrol: Cantero, Cubero, Jon García, Clemente, Brais, Bernal, Señé, Carlos Vicente, Iker Losada, Vadillo y Álvaro Giménez.

Árbitro: Galech Apezteguía (Comité Navarro).