SD Huesca-Valladolid: la reacción azulgrana se pone a prueba

Tras el empate con el Espanyol y la aún muy reciente victoria en La Romareda, la SD Huesca cierra esta noche un tríptico de partidos que, si bien antes de afrontarlo aparecía como temible por la entidad de los rivales, hasta el momento ha servido en cambio para cambiar la dinámica en cuanto a juego, ánimo y resultados de forma radical. En lo que es el inicio de la jornada 17, los azulgranas reciben a partir de las 21.00 al Real Valladolid. Será la segunda presencia consecutiva en El Alcoraz de un recién descendido, aunque con una diferencia clara respecto a los pericos. Éstos aparecieron con dudas y un entrenador nuevo, Ramis, mientras que los pucelanos presumen de marchar terceros y de haber alcanzado una importante velocidad de crucero. En las últimas diez jornadas solo el líder, el Leganés, con el que firmaron un 1-1 hace una semana, ha sumado más puntos que ellos.

Si a los dos últimos resultados de los de Hidalgo se les une la eliminatoria de Copa del Rey superada ante el Águilas y la posterior victoria frente al Amorebieta, dos 0-1 consecutivos, se puede hablar de que hasta el momento noviembre ha sido un mes casi redondo. La racha completa, de hecho, es de cinco encuentros sin perder añadiendo el 0-0 con el Albacete de la despedida de octubre. La circunferencia aún no es del todo perfecta porque queda alguna pega que podría resolverse este fin de semana. Con la salvación a un punto, el equipo aún no ha salido del descenso. No es algo a lo que de puertas para afuera el vestuario quiera dar por el momento demasiada importancia aludiendo al mucho camino por recorrer que queda, pero a nadie se le escapa que el dejar de respirar el aire viciado del fondo de la tabla sería todo un alivio. Además, queda la asignatura pendiente de ganar en El Alcoraz, algo que sí se menciona abiertamente como una deuda pendiente. Son ya ocho intentos fallidos.

Esta vez podría ser diferente. El Huesca trae mucho viento de cola. El 1-1 con el Espanyol casi supo a victoria. Tras verse por detrás en el marcador por un penalti cuestionado, el equipo reaccionó y consiguió empatar aupado también por la grada en un día en el que el ambiente de El Alcoraz recordó al de las grandes ocasiones, especialmente en contraste con los pitos y los cánticos críticos escuchados no hace tanto contra el palco y el anterior entrenador, Ziganda. A ese impulso ya de por si potente hay que añadirle el del 0-2 en el derbi aragonés en el que los azulgranas se mostraron superiores al Real Zaragoza.

La proximidad con ese encuentro tiene de positivo que las sensaciones vividas siguen muy presentes. Lo negativo es que el tiempo para recuperarse y preparar el choque con el Valladolid ha sido más escueto de lo habitual. Solo ha habido tres entrenamientos específicos previos y en ellos el protagonismo ha recaído sobre el estado físico de varios jugadores. El esfuerzo en La Romareda fue grande.

Regresan Kanté, ausente en las dos últimas convocatorias por molestias, y Álex Balboa, que volvió ayer de su última estancia con la selección de Guinea Ecuatorial. Blasco y Valentín, que durante la semana han tenido algún problema se espera que estén disponibles, mientras que la gran duda es Óscar Sielva. El medio concluyó el derbi con dolores y, aunque una resonancia descartó que tenga una rotura muscular, no ha podido ejercitarse con normalidad.

Tanto él como Blasco y Valentín forman parte del once que se ha afianzado en las últimas jornadas. Contando con que el central y el carrilero puedan jugar –ayer trabajaron integrados en el grupo– queda por saber qué ocurre con Sielva. Si no puede ser titular, su sustituto más probable es Kento.

En el Valladolid, que nunca ha ganado en liga en El Alcoraz y que lejos de su estadio este curso firma tres victorias y cuatro triunfos, el técnico Pezzolano solo tiene la duda de Anuar.