Valentín pide paciencia en el Huesca: “Estamos en una carrera de fondo, no en un esprint”

En la SD Huesca impera la paciencia, el no querer correr, el saber que es mejor ir paso a paso afianzando los progresos para que cuando el éxito llegue no sea fugaz. No se quiere la flor de un día sino las hojas perennes. Aunque se hayan encadenado dos empates y dos victorias, la última el 0-2 de La Romareda, el equipo aún se encuentra a un punto de la salvación. El primer impulso pide huir de la zona baja cuanto antes, si es en la visita del viernes del Valladolid a El Alcoraz (21.00), mejor, pero Gerard Valentín advierte “de nada sirve salir ahora si a la próxima semana volvemos a entrar”. “Esto es una carrera de fondo, no un esprint”, ejemplifica el carrilero que tiene claro que “hagas lo que hagas esto va de lo que pase en la última jornada”.

“Sigue faltando mucho y aún hay tiempo para todo, ves a equipos que ganan tres o cuatro partidos que se engancha arriba y otros, como el Zaragoza, que se atascan y tienen que mirar para abajo”, comenta. Esa predominancia del largo plazo en su pensamiento no excluye que ahora lo que toque sea “aprovechar la buena dinámica”. “El equipo hace tiempo que viene trabajando para estos resultados”, recalca. “Nos sentimos cómodos en el campo y eso se traslada al marcador”, expone.

Para llegar al punto actual tras un mal inicio de curso la receta ha sido “no bajar los brazos”. Por el camino, se produjo el cambio en el banquillo de Hidalgo por Ziganda. “Son maneras diferentes de trabajar, cada uno tiene su receta e incluso a veces las mismas cosas funcionan en un momento y en otro no”, expuso sobre el relevo de entrenador.

De cara a los últimos cinco partidos de la primera vuelta la meta es “sacar el máximo de puntos posibles para irnos a Navidad con cierta tranquilidad”. La primera de esas etapas será contra un recién descendido que marcha tercero. A Valentín no le asusta: “En esta categoría da igual quién seas, todos pueden sufrir”. De hecho, con los pucelanos le gustaría superar de una vez el listón de la primera victoria en casa. “Es lo que está pendiente, algo que en el vestuario sabe mal”, reconoce. Para ello, cree necesario que con la grada haya “la misma sintonía que con el Espanyol, notamos cómo el público alentaba y estuvimos muy cerca de ganar”. “Con ellos es más sencillo”, les dice a los aficionados.

La buena racha azulgrana ha coincidido, entre otras cosas, con su regreso tras una lesión. “No se trata de sentirse importante, se trata de que las cosas salgan, el equipo esté cómodo y funcione. Si las cosas salen y no ganas, te cuestionas todo”, huye de personalismos a pesar del tándem que está formando en la banda derecha con Nieto. “Nos complementamos, no es una posición nada fija y es complicada de llevar a cabo”, comenta sobre la coordinación que tiene que realizar con el castellonense.

Él se exige más: “Contra el Espanyol sí di una buena versión, pero con el Zaragoza estuve correcto. Esperemos que lo mejor esté por llegar”.