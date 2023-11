Juanjo Nieto, el arma secreta del Huesca

Su gol significó el definitivo 0-2 en la victoria en La Romareda del pasado sábado. Después de que al cuarto de hora Obeng hubiese adelantado al Huesca con un cabezazo, ya en la segunda parte, tras un encontronazo entre Mier y Grau, se hizo con el balón, fue ganando metros ante Jair, evitó a Lecoeuche y al llegar al borde del área disparó con la zurda al palo largo para mandar el balón dentro de la portería. Se puede decir que Juanjo Nieto, que ya antes en su carrera había firmado acciones parejas y de hecho recuerda un gol similar con el Oviedo, se ha convertido en el arma secreta de la SD Huesca, un lateral que ha pasado a ser central cuando el equipo defiende, pero que en fase ofensiva más bien se convierte en un interior, una de las innovaciones del técnico Antonio Hidalgo. "Cuando me meto por dentro, me intentan cerrar, lo que deja espacio por fuera para Gerard (Valentín), es una posición que a los rivales les cuesta detectar porque no esperan que un defensa aparezca en esas zonas", analiza el protagonista, que ante el Zaragoza ya previamente había tenido un primer disparo al lateral de la red y que con el del derbi son dos los tantos que ha marcado esta temporada.

El primero fue el que dio el pase de ronda en la Copa del Rey ante el Águilas (0-1). Aquel partido, como el propio entrenador ha reconocido, fue el que le abrió los ojos acerca de las posibilidades del castellonense. Desde entonces, siempre ha sido titular. "Yo estoy cómodo y el equipo está entendiendo bien el sistema", comenta. "Me considero un jugador ofensivo, hace años jugaba de delantero y mediapunta, y cuando llego ahí me gusta intentar meter gol", confiesa.

"Cada día me encuentro mejor", reconoce Nieto que está dando ahora su mejor rendimiento desde que llegó a El Alcoraz en diciembre del año pasado. Lo hizo tras haberse desligado del Almería y dentro del tramo final de la recuperación de una una rotura en el ligamento cruzado anterior. Tuvo que ponerse a tono y no debutó hasta febrero, en un empate a uno con el Granada. Después, con Ratiu como dueño y señor del lateral derecho, aparecería en cinco ocasiones más.

Ya con el internacional rumano en el Rayo Vallecano, este curso tampoco se puede decir que tuviese los minutos asegurados, se fichó a Loureiro, que ahora se coloca en el lateral izquierdo, y sigue Valentín. Aún así, solo se ha quedado sin jugar en dos partidos. "Un futbolista nunca da la mejor versión, siempre se puede un poco más. Vengo trabajando desde tiempo atrás para encontrar no ya al mismo Juanjo de antes de la lesión, sino otro diferente que ha vivido nuevas experiencias", no se pone techo.

Él es un ejemplo del cambio que ha implicado la entrada en el vestuario de Hidalgo. "Ha trabajado la cabeza de los jugadores, se han centrado en lo anímico para que disfrutemos entrenando y en el campo", confirma. "Antes estábamos más cohibidos y ahora la gente se encuentra más suelta y confiada, llevamos a cabo el plan y los resultados llegan", reflexiona.

Nieto, que junto a Pulido, Álvaro y Sielva, es uno de los capitanes del Huesca, no esconde que la temporada "la empezamos muy flojos, no dábamos con la tecla" y que ahora, a pesar de haber sumado ocho de los últimos doce puntos en juego, "seguimos abajo". "Hemos encontrado el camino, pero no hay que relajarse", indica siendo consciente de que la salvación está a un punto.

La trayectoria de Nieto, de 29 años, además de al Huesca, el Almería y el Oviedo, incluye también al Hércules, el Mallorca, el Atlético Baleares y el filial del Valladolid, al que recaló desde el Castellón. Precisamente, el viernes toca recibir en El Alcoraz al primer equipo de los pucelanos (21.00), el tercer clasificado y recién descendido. "Hay que competirle de tú a tú , dar el 100% como con el Espanyol y el Zaragoza e igualarle en intensidad, tenemos nuestras armas", receta deseoso de ganar al fin en casa. "Nuestra afición se lo merece", comenta alabando el empuje de la grada en el empate con los pericos. "Tenemos muchas ganas de victoria ante nuestra gente", recalca.