La SD Huesca estrena ante el Valladolid día para jugar un partido

La SD Huesca afronta un nuevo duelo de altura tras la victoria sobre el Real Zaragoza (0-2), la visita a El Alcoraz del Valladolid, tercer clasificado y recién descendido. El choque que arrancará a las 21.00 resulta particular en lo que viene siendo la actual temporada de los azulgranas por su ubicación dentro de la semana, en viernes, día en el que aún no había tenido que jugar. En las jornadas de fin de semana sí lo había hecho en lunes, aunque hay que remontarse hasta agosto para encontrar esas dos ocasiones que además fueron consecutivas, las de la derrota por 0-2 con el Tenerife de la segunda jornada y el posterior empate sin goles con el Racing.

Tras guardar descanso este lunes, el equipo está citado el martes en la Base Aragonesa de Fútbol a las 10.30. En principio, la única duda para el cruce con los pucelanos es la de Aboubakary Kanté, que no pudo entrar en las dos últimas convocatorias por unos problemas musculares, pero al que en la sesión de recuperación del domingo se le vio sobre el césped. El francogambiano no juega en liga desde la derrota con el Elche (0-1) en la que fue titular. Antes de tener que pasar por la enfermería estuvo en el banquillo en el posterior empate a cero con el Albacete y sí que formó parte del once en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Águilas (0-1), en la que fue sustituido a los 63 minutos por Diego Aznar.

La otra ausencia en La Romareda fue Balboa. Aunque aún no estará el martes de vuelta de su concentración con Guinea Ecuatorial, con la que este lunes se enfrenta a Liberia dentro de la fase de clasificación para el Mundial, se le espera para el miércoles o el jueves a más tardar.

El Valladolid, que el viernes pasado empató con el Leganés (1-1), volvió este lunes al trabajo con cuatro ausencias. Estuvieron al margen Anuar, que ya fue baja frente a los pepineros después de que en el encuentro anterior ante el Racing la brecha que le ocasionó un golpe en la cabeza necesitase de 16 puntos, y los recién operados Marcos André y Javi Sánchez. Además, David Torres se encuentra con España sub-21.