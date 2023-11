El paisaje tras el derbi en la SD Huesca: alegría, cautela y unidad

El 0-2 en el derbi aragonés de La Romareda ha dado nuevos bríos a una SD Huesca que desde la llegada de Antonio Hidalgo al banquillo, hace seis jornadas, ha mantenido una línea ascendente. Alcanzó una primera cima con la victoria frente al Real Zaragoza. Hace casi un año, en el mismo escenario, la goleada por 3-0 cambió el paso del conjunto entonces dirigido por Cuco Ziganda, que a partir de aquella fecha redobló su perfil defensivo y lo mantuvo durante la segunda vuelta. Ahora, los azulgranas han confirmado su buen momento en un estadio donde se repusieron a un ambiente hostil.

El balance unánime que se realiza apunta a que los oscenses controlaron los tiempos del partido y solo sufrieron en el último tramo. Con Hidalgo a los mandos, la SD Huesca ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos, ante el Espanyol de penalti (1-1), y ha ganado a domicilio a Amorebieta (0-1) y Real Zaragoza. Triunfos a los que se suman el de Águilas en la Copa del Rey (0-1) en un mes de noviembre casi inmaculado que continuará este viernes con la visita del Real Valladolid (21.00, LaLiga TV Hypermotion y #Vamos).

Los azulgranas se entrenaron este domingo en la Base Aragonesa de Fútbol en una mañana con un perfil de recuperación para los titulares en La Romareda. Antes de que comenzase, Hidalgo reunió a los futbolistas para trasladarles un mensaje de elogio, tanto a los que jugaron de inicio como a los que entraron desde el banquillo, línea por línea y deteniéndose en la delantera y el trabajo desarrollado por Samuel Obeng. El 0-2, les trasladó fue una cúspide pero no una línea de meta porque se ha de mantener la intensidad y la situación en la tabla sigue siendo delicada pese a la mejoría de estas últimas semanas.

A la espera de lo que suceda este domingo en el encuentro entre el Villarreal B y el Andorra, que suman también 16 puntos, la SD Huesca ha logrado salir de los puestos de descenso y además recuperará piezas ante los pucelanos. El delantero Abou Kanté regresó al césped y aspira a retornar a la convocatoria después de haberse ausentado las cuatro últimas jornadas y de superar unos problemas físicos. También estará disponible el pivote Álex Balboa, de vuelta de su concentración con Guinea Ecuatorial, y la única baja segura será la del lesionado Rubén Pulido. En estos momentos hay dos jugadores apercibidos de suspensión: Juanjo Nieto y Miguel Loureiro.

De entre los titulares, Sielva compartió unos minutos de charla con Hidalgo; Obeng, Valentín, Javi Mier y Blasco se subieron a la bicicleta estática y el resto realizó carrera continua. Entre ellos, un Jorge Pulido arropado después de ser el foco de insultos graves por parte de un sector de la grada de La Romareda (“Pulido, muérete” como cántico recurrente) que el colegiado no reflejó en el acta.

Jon Ander González Esteban sí anotó el lanzamiento en el minuto 76 de dos botellas de plástico de medio litro sin tapón y vacías, de otra cerrada con tapón y un líquido transparente y de dos mecheros, a la espera de las previsibles denuncias que efectúe LaLiga. “Quería venir mi familia y les he dicho que no, sabía lo que me venía. Ninguna madre, ni mi mujer ni mi hijo tienen que vivir esta situación en el fútbol y ojalá cambie algún día”, señaló el capitán azulgrana en la zona mixta, que pidió erradicar “no solo el racismo en el fútbol, hay otras muchas cosas”.