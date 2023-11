Blasco y Sielva, cuidados especiales en el Huesca antes de la visita del Valladolid

El esfuerzo en La Romareda fue grande y el siguiente encuentro llega pronto. La SD Huesca comenzó a preparar este martes la visita del Valladolid del viernes (21.00) tratando con mimo a dos de sus piezas básicas, Blasco y Sielva. Tanto el central como el centrocampista trabajaron en la Base Aragonesa de Fútbol al margen de sus compañeros limitándose sobre el césped a dar una serie de vueltas al campo antes de regresar al gimnasio. En concreto, el defensa francés presenta una sobrecarga, mientras que el de Olot sufre molestias musculares, motivo por el que se le han realizado unas pruebas médicas que han descartado que tenga alguna rotura.

La intención con ambos es seguir de cerca en los próximos días su evolución con el fin de que frente a los pucelanos estén disponibles. No en vano, Blasco, tras la lesión de Rubén Pulido, se ha afianzado en el once y de hecho en el 0-2 frente al Real Zaragoza fue de los más destacados, y Sielva, tanto con Ziganda como ahora con Hidalgo, ha sido un fijo indispensable en el once.

Los dos no son los únicos que acabaron desgastados en el derbi aragonés. Valentín, en el momento de ser sustituido, dejó el campo cojeando y también Obeng tenía problemas una vez concluido el partido. Ambos pudieron entrenar con normalidad en una sesión que incluyó sesión de vídeo y gimnasio, y en la que casi no hubo trabajo físico previo en el exterior. Como curiosidad, se estrenó el balón de invierno, del color amarillo. Hidalgo quiso comenzar rápido con los ejercicios con balón y con los conceptos tácticos necesarios para abordar el cruce con el tercer clasificado.

La buena noticia la dio Kanté. El delantero francogambiano, fuera de las dos últimas convocatorias por una dolencia muscular, fue uno más. El único ausente fue Álex Balboa, que se espera que pueda estar presente en el entrenamiento del jueves una vez concluida su concentración con Guinea Ecuatorial, en la que el lunes, dentro de la liguilla de clasificación para el Mundial, salió desde el banquillo en el minuto 65 para participar en la victoria por 0-1 sobre Liberia después de que en el triunfo por 1-0 con Namibia de la semana pasada se hubiese quedado sin jugar.