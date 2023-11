Antonio Hidalgo: “El derbi es pasado y tenemos la ugencia de sumar de tres”

El derbi aragonés ya es pasado y la SD Huesca se centra en terminar con un problema al que Antonio Hidalgo todavía no ha puesto remedio: la falta de victorias en casa. La oportunidad de este viernes frente al Real Valladolid (21.00, LaLiga TV Hypermotion), tras dos actuaciones muy meritorias ante Espanyol y Real Zaragoza, se asume como la de cerrar un círculo y un mes de noviembre casi perfecto. El técnico sigue hablando de “urgencias” y recuerda que el pucelano es “uno de los equipos más potentes de la categoría”. La gran duda la representa Óscar Sielva, tocado y que ha trabajado al margen. Podrá contar con Kanté y Álex Balboa y espera hacerlo con los tocados Blasco y Gerard Valentín”.

Hidalgo no quiere que los azulgranas se estanquen en la complacencia. Sin más victorias es imposible abandonar los puestos de descenso y elogia el trabajo diario de sus futbolistas. “Es cierto que la situación es diferente a hace unas semanas, y se trata de ver la luz cada día en cómo entrenamos, no bajar el pistón de exigencia de las cabezas y desear con nuestra alma la victoria en casa, eso nos va a acercar a ella. Cuando deseas algo con todas tus fuerzas se alcanza más fácil”, cree el preparador.

La comunión entre grada y público ante el Espanyol y la inmejorable noche ante el Real Zaragoza dan la medida de lo que se quiere reeditar este viernes: “El otro día la comunión fue muy grande y esperemos que se repita. El choque ante el Espanyol se puso cuesta arriba y la afición nos dio ese punto de rabia para sacarlo adelante”. Hidalgo se centra en “ganar” puesto que “lo pasado no vuelve. Es una nueva oportunidad con nuestra gente para sacar de tres, sabiendo que es uno de los rivales más fuertes”.

El Real Valladolid, “va a exigir mucho”, frente a lo que los azulgranas presentarán “nuestras armas, creer en nosotros y en seguir empujando”. La fe del entrenador en el crecimiento de la plantilla tiene su base en los entrenamientos de la semana, que son “lo que te lleva al partido, te hacen mejorar y ver situaciones en las que incides. Todo el mundo te presenta retos y has de estar atento y eso se consigue así. Los resultados dan confianza y hay que dar pasos adelante. Sumar cada semana en esta situación complicada”. Son “la necesidad y urgencia que hemos de sentir todos”.

La SD Huesca ha encontrado un once base en estas dos jornadas al que Hidalgo quiere introducir “pequeños matices”: “Cuanto más tiempo pasan en el campo más suceden relaciones muy buenas para nuestra idea, la gente que sale al campo desde el banquillo nos da mucho. La cabeza de un entrenador entiende que todos quieren jugar. Les animo a que sigan trabajando”.

El derbi ya “ha pasado. Lo sientes pero no es más que tres puntos, no te debe sacar del camino y de la exigencia. Esto sigue y hay que empujar y seguir sufriendo como nunca. Concentrado sin desesperarse demasiado”, reivindica el catalán, que también se refería a que hay que mirar más atrás. “La ilusión no viene solo de dos partidos, tengo una ilusión del día del Amorebieta. Eso es felicidad pura. Estoy contento del día del Eibar, del Elche no… tengo ilusión por verles evolucionar y disfrutar. La ilusión viene cuando ganas”.

Joaquín Muñoz es uno de los jugadores que se han asentado en sus onces, y preguntado por esta circunstancia se refería a que “cuando le llega la pelota el rival dice que cuidado”. En general, “les he hablado y tienen que ir más al límite, empujarse, nos tienen que dar esa diferencia. Pongo mucho en valor lo que hacen sin la pelota. Hay que casar las dos ideas, con balón y sin él, jugar para el equipo y en el caso del delantero es difícil. Queremos hacer muchas más cosas y ahí está nuestro margen de mejora, eso está en las cabezas de los jugadores”.