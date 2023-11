El Huesca suma a Blasco, pero Valentín no trabaja por un golpe en el pie

La SD Huesca completó este miércoles el segundo de los tres entrenamientos previos a la visita del Valladolid del viernes (21.00) de nuevo sin poder contar con el grupo al completo. La buena noticia la dio Blasco, que se reincorporó después de que el día anterior hubiese trabajado a menor ritmo por una sobrecarga muscular. Kanté, ausente en las dos últimas convocatorias por problemas físicos, también volvió a ser uno más. Por el contrario, Sielva, que arrastra molestias musculares, sigue al margen mientras que Valentín no se ejercitó.

El carrilero sufrió un fuerte pisotón durante la sesión del martes que le dejó dañada una uña. Primero asistió a la sesión de vídeo que precedió al entrenamiento y, tras trabajar en el gimnasio, salió al césped para seguir de cerca los ejercicios de sus compañeros casi como un técnico más. Con él, se quiere tener precaución para que pueda estar presente frente a los pucelanos.

Con ese mismo horizonte se trabaja con Sielva, al que la resonancia que se le ha practicado descartó que sufriese alguna rotura muscular. Este miércoles, tras completar con sus compañeros las primeras vueltas al campo corriendo, siguió después en solitario. La cercanía del partido no es una ayuda y en caso de que el de Olot, un fijo en las alineaciones, no llegase a tiempo o no estuviese en condiciones de ser titular, su sustituto más probable sería Kento por delante de otras opciones como Kortajarena.

En la matinal de la Base Aragonesa de Fútbol participaron tres jugadores del filial, el centrocampista David García y los defensas Fofana y Alin. Mañana se espera que se pueda sumar Álex Balboa ya de vuelta de su nueva estancia con la selección de Guinea Ecuatorial.

Como ya se ha convertido en habitual al menos una vez a la semana, presenciando el entrenamiento estuvo Agustín Lasaosa. El expresidente y ahora asesor deportivo externo ha mantenido en las últimas semanas varias charlas y encuentros por separado y en grupo con los jugadores.