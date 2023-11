Amorebieta-SD Huesca: un partido para no fallar

Es un auténtico duelo entre rivales directos. La SD Huesca, penúltima a cuatro puntos de la salvación, visita a partir de las 16.15 al Amorebieta, conjunto con un punto más en su haber. Tras unos días previos con Copa del Rey de por medio en los que una vez más no han faltado en el primer plano de la actualidad los asuntos extradeportivos -esta vez la posibilidad del cierre de El Alcoraz por no contar con la licencia ambiental-, los azulgranas afrontan un partido de esos en los que es más que conveniente no fallar. Llega después de haber conseguido el miércoles ante el Águilas de Segunda RFEF en el torneo del KO el primer triunfo con Antonio Hidalgo en el banquillo, un 0-1 más práctico que brillante que anima a lograr también en la liga un marcador positivo. Sería el segundo en toda la competición tras catorce jornadas, daría aire en lo moral, mejoraría las perspectivas clasificatorias de cara al tramo final de la primera vuelta y confirmaría los pasos adelante que el técnico asegura percibir.

Al respecto, especialmente resalta lo defensivo, más después de que sean ya dos las porterías a cero logradas, la de la semana pasada en el empate sin goles con el Albacete y la del miércoles en tierras murcianas. Allí, en Águilas, Nieto rubricó también el segundo gol en una acción con el balón en juego; todos los demás salvo una contra en el 0-2 de Alcorcón finalizada por Obeng habían sido a través de córners o faltas. Una vez afianzados atrás, es lo que les falta a los oscenses, proyección ofensiva. Ni con Ziganda ni por el momento con Hidalgo ha sido algo de lo que puedan presumir. Llevan siete dianas a favor, la cifra más pobre del campeonato.

Delante van a tener un rival cuya trayectoria tampoco es precisamente boyante. Si el Huesca lleva en liga seis jornadas sin imponerse en las que ha acumulado dos empates, el Amorebieta arrastra siete con otras dos tablas y un llamativo 6-0 con el Leganés en una lista de derrotas que incluye un 2-0 con el Eldense como precedente más cercano. En esa sucesión de encuentros, entre los que no está la Copa al haber estado exento en la primera ronda por ser el vigente campeón de Primera RFEF, también ha sufrido el lastre de la falta de pólvora. Solo tres dianas concentradas en dos compromisos.

Hidalgo prácticamente no empleó el miércoles a los que habían sido titulares frente al Albacete, lo que hace pensar que en Lezama -donde juega como local el Amorebieta acogido por el Athletic al no cumplir su campo, Urritxe, con las exigencias de La Liga- su once será muy similar al dispuesto ante los manchegos. Aunque con Balboa recuperado de unas molestias en la cadera ya no hay nadie en la enfermería, sí que tendrá que lidiar con una baja significativa, la de Óscar Sielva. El centrocampista, hombre clave en las acciones de estrategia y el jugador de campo que más minutos acumula, está sancionado por haber llegado al cupo de cinco tarjetas amarillas.

Su sustituto en el trivote que viene conformando con Kento y Javi Martínez apunta a ser Javi Mier, con Balboa y Kortajarena como alternativas. En Águilas no jugaron ni el japonés, ni el soriano, al igual que Álvaro, Jorge Pulido y Joaquín. Junto a Sielva, el único que repitió titularidad en El Rubial fue Blasco, sustituido por Rubén Pulido en el 87. Además, Loureiro disputó 18 minutos. Todos ellos podrían volver al once junto a dos piezas que ni siquiera viajaron, Valentín y Obeng, que relevaría a Bolívar, cuya actuación frente al Albacete no fue convincente.

Se trata de un bloque que puede ser ordenado tanto con cinco defensas atrás como con solo cuatro, liquidez que Hidalgo empleó en la última jornada alternando el 5-3-2 con el 4-4-2. Frente al Águilas apostó por un 4-2-3-1 que también tendría cabida con estas piezas.

En elAmorebieta se esperan cambios en su alineación. No estará Jorge Mier, hermano gemelo de Javi Mier. Tampoco, Etxeita.