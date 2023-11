Amorebieta-SD Huesca: Una alineación casi exenta de la Copa

La SD Huesca afronta el domingo en Lezama ante el Amorebieta (16.15) el que será su tercer encuentro en siete días. Una sucesión de compromisos que arrancó con el 0-0 con el Albacete en El Alcoraz, siguió con el 0-1 con el que se eliminó al Águilas en la Copa del Rey el miércoles y que, teniendo la salvación a cuatro puntos, se necesita que tenga un final feliz frente a los vascos, rival directo que suma un punto más. Antonio Hidalgo ha aprovechado para seguir conociendo a su plantilla y dosificar esfuerzos. Solo Blasco y Sielva repitieron presencia en el once en el torneo del KO y Obeng y Valentín ni siquiera viajaron a Murcia. Atendiendo a esta gestión del equipo, todo apunta a que la alineación titular de la jornada 14 será muy similar a la de la 13.

El entrenamiento de este sábado, el previo a emprender el viaje, sirvió para confirmar que todos los azulgranas están en buenas condiciones físicas. Sin Balboa ya en la enfermería esta se ha quedado vacía y la única ausencia obligada ante el Amorebieta será la de Óscar Sielva por acumulación de amarillas. La baja del catalán en el centro del campo, no obstante, es más que relevante. Con 1.100 minutos disputados se trata del jugador de campo que más tiempo ha permanecido sobre el césped en lo que va de curso. Para sustituirle, los candidatos principales serían Balboa, Kortajarea y Mier.

El primero acaba de dejar atrás las molestias en la cadera que han hecho que no entrase en las dos últimas convocatorias. El segundo fue el titular en Águilas, donde se apostó por un once con, como es su caso, varios de los menos habituales y el tercero es que el puja con fuerza. Aún no ha jugado de inicio con Hidalgo, pero sí que ha tenido presencia en todos los encuentros. En la Copa disputó los últimos 26 minutos, mientras que Kortajarena participó de principio a fin.

De los que habían formado de inicio ante el Albacete, un bloque que a Hidalgo le gustó por su solidez defensiva, aspecto en el que quiere seguir profundizando, solo cinco tuvieron minutos en Águilas. Además de Sielva, del que ya se sabía que no podría ponerse las botas con el Amorebieta, Blasco, el que más se desgastó con 87 minutos, Rubén Pulido, que lo relevó en el tramo final, y Loureiro y Bolívar, que tuvieron 18. El venezolano había sido titular frente a los manchegos en el lugar de Obeng, al que se le venía tratando con mimo y al que se le ha querido dar un respiro en los últimos días. Sin embargo, ahora apunta a recuperar su sitio en la punta del ataque. Viajaron, pero no llegaron a participar Álvaro, Jorge Pulido, Kento, Javi Martínez y Joaquín.

Ante esto cabe pensar que en Lezama la formación la compongan Álvaro en la portería; Jorge Pulido, Blasco y Rubén Pulido, en el centro de la defensa; Valentín, en la banda derecha y Loureiro, en la izquierda; Kento, Mier y Javi Martínez, en el trivote; y Obeng y Joaquín en el ataque. Se trata de una composición estrenada frente al Albacete que a Hidalgo le permitió variar el dibujo. El 5-3-2 para la defensa se transformaba en un 4-4-2 en ataque. En Águilas se probó con un 4-2-3-1, opción a la que también se puede adaptar ese bloque.