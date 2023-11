Los delanteros del Huesca siguen sin asustar a sus rivales

El Huesca es con diferencia el equipo que menos marca de la liga. En trece jornadas ha conseguido siete goles, cuatro menos que los siguientes con menos pegada, un cuarteto que conforman el Cartagena y el Alcorcón -ambos compañeros de los azulgranas en la zona de descenso- y el Elche y el Oviedo, dos conjuntos de la zona media. Esa carencia de pólvora solo empeorada a estas alturas dentro de su trayectoria en Segunda División por los seis tantos de la 2010-11 tiene su reflejo directo en los números que muestran unos delanteros que ya no es que no consigan hacer diana, sino que prácticamente no tienen oportunidad de poner en práctica su puntería.

Hidalgo, y antes Ziganda, cuenta con cuatro arietes puros. De ellos, hasta la fecha, solo Samuel Obeng ha conseguido mandar el balón a la red. Fue en la primera y única victoria por el momento, la del 0-2 en Alcorcón y su tanto es además toda una rareza dentro del catálogo de los oscenses. Se logró en una contra. No ha habido otro con el balón en juego.

El ghanés, un fijo en las alineaciones, es también el que más tiros ha tenido, seis. Es decir, ni medio por partido. Dos han ido a puerta.

En su rueda de prensa del martes, previa a la eliminatoria de Copa del Rey de este miércoles con el Águilas (19.00), conjunto de Segunda RFEF que se caracteriza por su solidez defensiva -lleva tres goles en contra- Hidalgo comentó que "tenemos que generar más". "Estamos trabajando en cómo ubicar jugadores más arriba y que se sientan cómodos", expuso.

Al respecto, es cierto que desde su llegada el equipo ha avanzado sus líneas de presión, que intenta tener el balón y que ya no arranca desde posiciones tan cercanas a su portería. Aún así, las oportunidades siguen siendo escasas. En su debut en Éibar (1-1) hubo dos lanzamientos entre los tres palos y en la derrota con el Elche (0-1) posterior y el 0-0 del domingo con el Albacete, uno.

Esa ocasión ante los manchegos fue obra de Bolívar, que, en el que era su estreno como titular, por primera vez se encontró con el portero. En total, La Liga le contabiliza tres tiros. La estadística de Kanté es la misma y Diego Aznar, en los 26 minutos en los que ha jugado, aún no ha podido armar su pie.

Si el muestreo se amplía a aquellos otros jugadores que sin ser ‘9’ están actuando como acompañantes en la delantera, la situación tampoco es mejor. Los que más han chutado han sido Joaquín y Hugo Vallejo, cuatro veces cada uno.

La excepción es Javi Martínez, que ha actuado como enganche, pivote e interior. El soriano, autor de un gol, es el azulgrana que más tira, trece. También el que más veces ha dirigido el cuero dentro del arco, cinco. Le sigue Óscar Sielva, el principal encargado de lanzar las faltas, con once y cuatro, y el pichichi Miguel Loureiro. Lleva ocho intentos, cuatro entre los tres palos, para dos dianas.