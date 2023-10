Copa del Rey: el Huesca, rumbo a Águilas sin Balboa, Obeng y Valentín.

Loading...

Antonio Hidalgo dejó este martes en tierra a tres jugadores de cara a la eliminatoria de la Copa del Rey que mañana afronta la SD Huesca con el Águilas de Segunda RFEF (19.00). Al autobús que lleva hasta tierras murcianas a los azulgranas no se subieron Samuel Obeng, Gerard Valentín y Álex Balboa. En los dos primeros como ocurre con el tercero el estado físico tiene mucho que ver en que no hayan cogido la maleta.

Al ariete se le lleva tratando con mimo entre partido y partido desde prácticamente el inicio de la temporada y en el 0-0 con el Albacete del domingo pasado solo disputó 32 minutos. Ese encuentro fue el de la reaparición de Valentín, que llevaba seis jornadas en el dique seco y al que tampoco se le quiere forzar. Por su parte, Balboa ya causó baja con los manchegos por unas molestias en la cadera y de hecho el técnico, en su comparecencia previa al último entrenamiento antes de salir a la carretera, avanzó que no estaba en condiciones de ser alineado.

En esa rueda de prensa, Hidalgo, que no contará con canteranos, no quiso dar grandes pistas sobre cuál será el equipo que alinee aunque a la vista de que el próximo domingo asoma la visita al Amorebieta, rival directo en la pelea por la salvación ahora mismo, se intuye que habrá rotaciones respecto al último once. El partido podría ser el del debut oficial de Juan Pérez en la portería. El de Almudévar llegó en el pasado mercado de invierno y aún no ha tenido la oportunidad de jugar más allá de en los amistosos.

Los otros dos nombres disponibles que aún no han tenido minutos desde el cambio en el banquillo y que podrían tener ahora su oportunidad son Manu Rico y Aznar. Además, también podrían formar de inicio atrás Nieto, Vilarrasa y Martos, que ante el Albacete se cayeron del once. En la medular, Sielva, sancionado para el duelo con el Amorebieta es una opción, al igual que Kortajarena y Mier para dar descanso a Javi Martínez y Kento. Arriba, con Aznar, opositan Kanté, Tresaco y Vallejo.