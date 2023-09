Con hambre de minutos en el Huesca

Es la oportunidad para los menos habituales de tener minutos, también un premio para los canteranos de los que se eche mano, y una inmersión acelerada en el grupo para los recién llegados. El Alcoraz alberga el miércoles a partir de las 20.15 la primera edición de la Copa Pirineos, un amistoso que medirá a la SD Huesca con el Pau FC fruto del acuerdo de colaboración subscrito por ambos clubes al final de la última temporada. El choque aparece dentro del calendario de los oscenses en un momento poco propicio. Tras cuatro jornadas aún no han conseguido ganar, varios jugadores acabaron en el empate con el Mirandés del domingo con molestias físicas y en el horizonte aparece la visita del próximo sábado al Leganés (21.00), un rival que acumula tres victorias seguidas sin recibir ningún gol. El compromiso frente a un contrincante que marcha noveno en la segunda división francesa tras cinco jornadas le deberá servir necesariamente a Ziganda como un banco de pruebas, un entrenamiento exigente.

Para conocer el estado real de la plantilla habrá que esperar a la sesión previa que el técnico ha programado por la mañana en la Base Aragonesa de Fútbol. En la última, la del lunes, Martos, Valentín y Sielva se limitaron a realizar bicicleta estática. El primero, de hecho, tuvo que ser sustituido frente al Mirandés por problemas musculares en el descanso. Además Rubén Pulido está lesionado y Álex Balboa se encuentra concentrado con Guinea Ecuatorial.

De no haber recibido la llamada de su selección, probablemente hubiese sido protagonista contra el Pau, como apuntan a serlo aquellos otros que menos han participado desde el inicio de la liga. A excepción de los llegados en el cierre del mercado, el medio cedido por el Alavés solo supera con 18 minutos en su haber a Manu Rico, que oficialmente acumula dos, y a los aún inéditos Diego Aznar y Juan Pérez. Con ellos, también se puede considerar que Kanté se ha mantenido en un segundo plano con solo dos apariciones y 38 minutos, mientras que hasta el domingo, día de su debut con el primer equipo, no fue posible emplear a Tresaco por no estar inscrito. El serrablés entró en el campo en el 67’.

A la espera de que la plantilla se terminase de configurar con salidas y llegadas, en el primer tramo de la competición Ziganda ha apostado por un núcleo duro de quince futbolistas entre los que destacan el portero Álvaro Fernández y el medio Óscar Sielva, que lo han jugado todo. También han sido siempre titulares Martos, ya fuese como lateral o como central, el centrocampista Kortajarena y el punta Obeng. Además han aparecido en el once inicial en alguna ocasión -mínimo dos veces- Vilarrasa, Jorge Pulido, Blasco, Lombardo, Valentín, Joaquín, Loureiro, Nieto, Javi Martínez y Rubén Pulido.

Los dos sistemas aplicados han venido acompañados de bloques estables. Con el 5-2-3 arrancaron la liga en Burgos Álvaro, Nieto, Rubén Pulido, Blasco, Martos, Vilarrasa, Sielva, Kortajarena, Valentín, Lombardo y Obeng y a la semana siguiente frente al Tenerife se repitió dibujo con solo dos novedades. Jorge Pulido y Joaquín, que habían terminado la pretemporada renqueantes, relevaron a Blasco y Valentín.

Las malas sensaciones del 0-2 con los canarios y el retorno de Javi Martínez animaron a Ziganda a recuperar el 4-4-2 en el duelo de El Sardinero con el Racing. Para ello, eligió a Álvaro, Lourerio, Blasco, Jorge Pulido, Martos, Valentín, Sielva, Kortajarena, Javi Martínez, Joaquín y Obeng. Se empató a cero, se dio muestras de haber recuperado la solidez y de cara al recibimiento al Mirandés se repitió la formación, algo que en la temporada pasada solo tuvo un precedente.

Las jerarquías en lo sucesivo podrían variar. En los próximos entrenamientos hay que integrar en el grupo al extremo Hugo Vallejo, que ya lleva tres sesiones con sus nuevos compañeros, al delantero Jovanny Bolívar, que se puso a las órdenes de Ziganda por primera vez el lunes, y al medio Javi Mier, que lo hará el miércoles. Los tres venían ejercitándose con normalidad en sus anteriores destinos a diferencia del cuarto refuerzo llegado el pasado fin de semana. Kento regresa tras un verano entrenando en solitario y el técnico ya advirtió que necesitará un par de semanas para ponerse a tono.

De los cuatro, el que más opciones tiene de jugar ante el Pau es Vallejo. También es muy probable que se recurra al filial para que se calcen las botas nombres como el medio David García y el central Espinosa, que completaron toda la pretemporada con el primer equipo, y el defensa Nacho García, habitual en los últimos entrenamientos.

Entrada gratuita para los abonados y los menores de 14 años

La Copa Pirineos se quiere que sea un evento deportivo de tono festivo que se celebre cada año en sedes alternas y sirva para unir lazos entre un lado y otro de la frontera. Para favorecer la afluencia de público a El Alcoraz, el Huesca ha establecido que los abonados y los menores de 14 años puedan acceder de forma gratuita. El único requisito de los primeros es presentar su carnet de socio, mientras que los segundos, que deben ir acompañados de un adulto, tienen que retirar la invitación en la oficina de Coso Bajo o a través de la web del club. Para el resto, el precio único de la entrada será de cinco euros.

Desde las 18.00 habrá actividades de animación en el exterior de El Alcoraz, una ‘fan zone’ con juegos y actividades, una ‘food truck’ y diferentes puntos de venta. Además, para completar la jornada, antes, a las 17.15 en la Base Aragonesa de Fútbol y con acceso libre al público, el enfrentamiento será entre el Huesca B y el filial del Pau. Ambos conjuntos ya se enfrentaron en mayo en El Alcoraz dentro de un amistoso con el que se comenzaron a sentar las bases del acuerdo de colaboración.