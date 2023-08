La cantera de la SD Huesca, una estructura con más de 1.700 jugadores bajo su paraguas

En los campos de la Base Aragonesa de Fútbol ya no solo trabajan a diario Cuco Ziganda y sus hombres, sino que desde hace varias semanas se pueden ver también a los equipos de las categorías base. La cantera de la SD Huesca se prepara para una nueva temporada, la 2023-24, la del traslado a las instalaciones del IES Pirámide que la entidad azulgrana gestiona con la Fundación Alcoraz y que en palabras de su directo, Ismael Arilla, supone “poder trabajar con nuestros medios, es nuestra herramienta principal”. “Nuestras actuales condiciones están a años luz de las de antes”, añade.

La estructura del fútbol base de los oscenses continúa con su expansión y según expuso Arilla este miércoles en un encuentro informativo que quiso enfocar como "un ejercicio de transparencia", abarca ya de forma directa o indirecta a través de los clubes convenidos a más de 1.700 jugadores. Al respecto, actualmente existe acuerdos de colaboración con el Atlético Monzón, el Monzón Fútbol Base, el River Monzón, el Jacetano, el Peñas Oscenses, el Fraga, el Sabiñánigo, el Barbastro y el Juventud de Huesca y se está trabajando para la incorporación de nuevos clubes de la provincia de Huesca y Zaragoza.

En lo referente a la pirámide de equipos del Huesca. En la próxima campaña, tras el conjunto de Segunda División aparecerán el Huesca B, los juveniles de División de Honor y Liga Nacional, dos cadetes, dos infantiles y un alevín. Todos ellos, menos los más pequeños, van a emplear las instalaciones de la Base Aragonesa de Fútbol, que en las que se trabaja para poder albergar público. En total son 150 futbolistas de los que 112 proceden de Huesca y la provincia, 22 del resto de Aragón y 16 de otros puntos de España. De entre todos ellos, 17 están alojados en la residencia. Por debajo quedan los grupos de alevín y benjamín de fútbol 8 y los prebenjamines.

Con Arilla, que lleva ya dos temporadas en el cargo, se implementó un proyecto en el que “el objetivo por encima de los resultados de los equipos es el crecimiento del jugador”. “Nuestra misión es formar futbolistas que puedan ser útiles en el primer equipo”, afirma. Para ello, se ha elaborado “un plan metodológico propio en el que se tiene en cuenta nuestra intensidad, buscamos jugadores intensos, atrevidos, verticales”. Se quiere conseguir “una cantera reconocible” y un “centro de formación de referencia”. Hay tanto un enfoque empresarial, “porque debemos ser sostenibles para el club”, como deportivo en el que se tiene en cuenta “el desarrollo personal”. También se persigue generar simpatía hacia la SD Huesca.

Entre los hitos logrados recientemente figura el hecho de que el último curso fue el de más canteranos con minutos en el primer equipo, seis, así como la presencia de 24 jugadores en las selecciones aragonesas, de los que nueve acabaron disputando los campeonatos de España, y de cuatro internacionales. Anglada con España, Espinal con República Dominicana y Ayman e Ismail El Aoud con Marruecos.

Los recortes económicos se han hecho notar en la cantera. Se han suprimido el juvenil C y el infantil C. También hay jugadores del filial que han visto reducida su asignación, caso de David García, y se mira con lupa cada nueva llegada dado que computa como plantilla no inscribible dentro del límite salarial. “Podemos competir con otras canteras por nuestras instalaciones y por el trato que damos a los chicos”, incide Arilla.

Lluís Sastre, segundo entrenador en el filial

En cuanto al filial, “está al servicio al 100% del primer equipo”. “Estamos intentando traer jugadores más hechos, que llegan haciendo una apuesta personal como la hizo Rafa Tresaco el año pasado porque ven que tienen acceso al primer equipo y porque entendemos que en caso de necesidad éste va a poder emplearlos”, comenta haciendo referencia a un jugador que va a estar ya plenamente a las órdenes de Ziganda destacando también la fluidez que existe entre los cuerpos técnicos. El técnico Sebas Martínez, llegado la temporada pasada, "es una persona de club, que trabaja mucho y entiende lo que es un filial" y como segundo entrenador se ha sumado este curso un histórico azulgrana como Lluís Sastre, "un ejemplo para los chicos". En lo clasificatorio, no existen urgencias por lograr el ascenso a 2ª RFEF.