Jorge Pulido no será operado y podrá jugar con protección

Jorge Pulido no tendrá que pasar por el quirófano. Las pruebas médicas que se le realizaron este martes confirmaron que el capitán de la SD Huesca sufre una fractura en la nariz -algo que él mismo avanzó tras el partido con el Tenerife en el que se la produjo- y también que no presenta ningún tipo de desplazamiento, por lo que no será necesario operarle para corregirlo. En lo sucesivo, hasta que se subsane la dolencia, tendrá que entrenar y jugar con una protección.

La situación está lejos de ser una novedad para el central, que ya ha empleado ese tipo de férula en otras ocasiones. Sin ir más lejos, hace menos de un año, en el final de la primera vuelta de la temporada pasada. Entonces, se rompió la nariz en la victoria frente al y tuvo que echar mano de una máscara para no perderse las visitas al Real Zaragoza y al Burgos. Entonces, de todos modos, sí necesitó ser intervenido, aunque se espero para ello al inminente parón navideño.

Ahora no hay a la vista un paréntesis de ese tipo en la competición y por ello existía el temor de que de ser operado se tuviese que perder varias jornadas. En principio, de no surgir ningún contratiempo, podrá jugar el lunes en la visita al Racing (21.30).

El percance en la derrota con el Tenerife por 0-2 en el sufrió la fractura llegó a los 24 minutos. Enric Gallego le propinó una patada en una acción por la que fue sancionado con una tarjeta amarilla. Pulido tuvo que salir del campo para ser atendido y después completó el partido. El defensa había sido una de las dos novedades en el once junto a Joaquín después de que en la primera jornada en Burgos hubiese sido suplente tras no haber podido trabajar con normalidad en el tramo final de la pretemporada por problemas físicos.