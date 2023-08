Jorge Pulido, con la nariz rota, a la espera de saber si es operado

Ya después del partido con el Tenerife él mismo era consciente de que tras el duro golpe con Enric Gallego sufrido en la primera parte se le había roto la nariz, y este martes el diagnóstico se confirmó. Jorge Pulido está a la espera de saber si es necesario que pase por el quirófano para solucionar la fractura que padece en el tabique nasal. El central se ausentó de la sesión de recuperación llevada a cabo por la SD Huesca para someterse a diferentes pruebas y con los resultados debajo de la mano se espera que el miércoles se pueda tomar una decisión una vez se cuente con la opinión de un especialista.

Tras el encuentro, sus esperanzas eran las de "si puedo respirar bien, aunque tenga la nariz torcida, seguir compitiendo". No en vano, aún tiene muy reciente su última fractura en esa zona. Se la produjo en la victoria ante el Andorra de la temporada pasada, justo antes del derbi con el Real Zaragoza, y entonces en La Romareda jugó con una máscara al igual que en el partido siguiente en Burgos. Fue ya aprovechando el parón por Navidad cuando fue intervenido.

Frente al Tenerife, tras ser atendido en la banda, pudo continuar con un apósito en la zona afectada. El choque fue el primero del curso en el que fue titular después de que en el empate en Burgos de la primera jornada hubiese comenzado en el banquillo debido a los problemas físicos que le habían lastrado en el tramo final de la pretemporada. El capitán no puso excusas por la derrota con los canarios. "No hemos sido contundentes ni adelante ni atrás", afirmó. "No me ha gustado como hemos estado y gracias a Dios estamos en la segunda jornada, toca remar y corregir". También valoró el "cariño" recibido desde la grada, que aplaudió al equipo al final. "Es la línea que tenemos que seguir esta temporada porque van a venir momentos duros", advirtió.

El capitán no fue este martes la única ausencia en el césped de la Base Aragonesa de Fútbol. En el gimnasio se quedó Rubén Pulido, que ante el Tenerife había sido sustituido con problemas físicos. Como es habitual en las sesiones posteriores a un partido, los titulares trabajaron a menor ritmo y entre ellos Obeng y Joaquín se limitaron a realizar bicicleta estática. Lombardo hizo carrera continua con sus compañeros, pero después paró.

El equipo guardará el miércoles descanso y después el cuerpo técnico ha programado cuatro entrenamientos previos a su siguiente compromiso. El próximo lunes a las 21.30 el Huesca visitará al Racing.