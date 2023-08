Ziganda: "No hemos hecho casi nada bien"

El entrenador de la SD Huesca, Cuco Ziganda, analizó en la sala de prensa una primera derrota local y un partido marcado en el tramo final por los cánticos de una parte de la grada: "Directiva, dimisión" y "¿Dónde está el dinero, el dinero dónde está?". Unos mensajes que prendieron primero en la zona de animación y ante los que apuntó que "hemos de hacer las cosas lo mejor posible y enganchar a la gente".

El navarro valoró una derrota "dura y justa": "No hemos estado bien en casi ninguna faceta y ellos han sido superiores. Hemos tenido momentos puntuales pero con el segundo gol era cuestión de hacer el 1-2. No hemos podido, no hemos estado finos y no hemos hecho casi nada bien". Para Ziganda, "cada robo del Tenerife traía sensación de peligro", con la conclusión de que "queda mucho por mejorar" y la "buena noticia" de que "solo es la segunda jornada".

Los oscenses querían trasladar el juego de la pretemporada, con una mayor circulación de la pelota, y le preocupaba "que nos han hecho bastantes ocasiones y goles feos, con sensación de debilidad que hay que corregir. No se puede conceder tanto". Ziganda ya se planteó hacer cambios en la primera parte, pero la leve mejoría le llevó a esperar con Escriche y Valentín "sin dar en la tecla ni llevar el balón con más ventaja", antes de un 0-2 "muy fácil y simple".

La receta para mejorar es "trabajar": "Nos queda mucho. Hay que conectar con todas las facetas del fútbol y endurecernos más. Soy el entrenador y hay que incidir en eso. Nos han llegado y marcado con mucha facilidad". El Huesca se lo puso "demasiado fácil" al Tenerife y debe ser "más sólido". No se arrepentía del cambio de sistema de los últimos minutos y percibe que "desde agosto se vive todo con mucha intensidad. La plantilla es la nuestra, la defendemos a muerte y es de nivel". Rafa Tresaco, que aún no ha podido ser inscrito, se quedó al final fuera de la citación.