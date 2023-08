La cantera pierde protagonismo en el Huesca

Hace ahora un año, en el 0-0 con el que inició la liga en el campo del Levante, la SD Huesca contó en su once titular con dos canteranos, Anglada y Tomeo. Además, en el añadido de la segunda parte entró en el campo Euse Monzó. La primera temporada con Ángel Martín González en el despacho de la dirección deportiva y Cuco Ziganda en el banquillo fue para los azulgranas la de más jugadores empleados con ficha del filial dentro del fútbol profesional. A los ya mencionados hay que añadir también a Kevin Carlos, Manu Rico y Diego Aznar. La circunstancia es muy difícil que se vuelva a dar el próximo domingo cuando el nuevo curso de su pistoletazo de salida a las 17.00 en la visita al Burgos.

De los seis, en el grupo que ha completado la pretemporada solo quedan dos, Manu Rico y Diego Aznar, y ninguno de ellos apunta a participar de inicio en El Plantío. Euse aún no ha encontrado nuevo acomodo y Tomeo ha firmado por el Mirandés. Además, Kevin Carlos, sin llegar a completar la concentración de Benasque, marchó al Yverdon de la máxima categoría suiza para experimentar su segunda cesión consecutiva tras la vivida en el filial del Betis en el tramo final de la temporada pasada y el viernes se hizo oficial el préstamo de Anglada al Talavera de 2ª RFEF. Con el central valenciano no se contaba, con el medio de Alloza no se llegó a un acuerdo para su renovación y con los dos últimos se ha preferido buscarles destinos en los que fuese más viable que vayan a tener minutos para que continúen con su progresión.

De entre los canteranos que han venido trabajando desde julio con Ziganda, solo Manu Rico y David García han participado en todos los amistosos. A ambos les han respetado las lesiones y son centrocampistas, la posición más cogida con pinzas en estos momentos a la espera de la llegada de refuerzos. Rico, que podría continuar dentro del primer equipo, jugó de inicio en los tres primeros test veraniegos, pero en los dos últimos ha salido desde el banquillo. El viernes, en la derrota por 0-1 con el Andorra, en lo que podía considerarse como el ensayo general previo al inicio de la liga, tuvo 18 minutos, tres más que el andaluz David García, que vive su segunda pretemporada con ‘los mayores’.

Con los del Principado, Espinosa se tuvo que conformar con ver el choque desde la banda. El central cántabro, que ha dado el salto desde juveniles, está previsto que compagine el trabajo con Ziganda y el filial. Además, no estuvieron disponibles Rafa Tresaco y Diego Aznar. El futuro del goleador zaragozano está en el aire. Si convence a Zigada se le hará sitio. En caso contrario, no no sería de extrañar que se les busque una cesión, pretendientes tiene.