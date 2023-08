Álex Balboa y Javi Mier, el Huesca pisa el acelerador en el mercado

La liga arranca en seis días y aunque después del partido del domingo en Burgos aún quedará tiempo hasta septiembre para seguir realizando movimientos en la plantilla, el director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González, se afana en acelerar alguna de la operaciones de entrada abiertas. Especialmente se está focalizando en el centro del campo. Se trata de la demarcación que a día de hoy cuenta con más carencias, una situación que no obstante está muy cerca de cambiar. Álex Balboa, del Alavés, será el próximo en sumarse a la nómina de jugadores que maneja Cuco Ziganda, y también se pugna con fuerza por Javi Mier, del Oviedo.

Tanto Balboa como Mier son jugadores jóvenes, pero con experiencia en Segunda División. Además, Ziganda ya tuvo al segundo a a sus órdenes en el Oviedo sacándole su mejor rendimiento. Su fichaje se persiguió también el verano pasado y de cerrarse ahora se uniría a Nieto y Obeng, otros dos excarbayones que coincidieron con el preparador navarro en el Carlos Tartiere.

Balboa, de 22 años, aterrizará en El Alcoraz mediante una cesión. Internacional por Guinea Ecuatorial y formado en la cantera del Alavés desde infantiles, dio el salto al fútbol profesional la temporada pasada. Su participación en un equipo que pugnó y logró el ascenso fue escueta, quince encuentros con solo una titularidad entre liga y Copa del Rey, pero se le atisbó potencial y en junio fue renovado hasta 2026 con la intención de buscarle un préstamo en Segunda División. Se habían interesado el Mirandés, el Amorebieta y el Racing, pero el Huesca habría ganado la carrera por un medio de gran despliegue físico.

Al igual que ocurre con Balboa, tampoco Mier tiene sitio en el vestuario del Oviedo como su propio director deportivo, Roberto Suárez, confirmó la semana pasada. Tiene 24 años, contrato hasta 2025 y en él Ziganda ve una auténtica navaja suiza. Considera que puede emplearlo en varias demarcaciones como el medio, la mediapunta y los interiores, una polivalencia que la temporada pasada explotó en casos como los de Juan Carlos y Javi Martínez, cuyo regreso es más que complicado a la vista de que en Osasuna está teniendo protagonismo.

Mier se asentó en el primer equipo del Oviedo con Ziganda en la temporada 2021-22, en la que tomó parte en 24 encuentros ligueros y en la siguiente elevó su participación a 27. Sin embargo, en la pasada, aunque empezó jugando, una lesión en el menisco, de la que fue intervenido en noviembre y de la que ya está recuperado, hizo que ya no pudiese vestirse de corto durante el resto del ejercicio.

Más allá de en el centro del campo, Martín González también tiene en su lista de la compra jugadores de corte ofensivo. Se persigue al menos un delantero y un extremo más. Del mismo modo, se trabaja en las salidas.

De Ratiu, jugador que al inicio de la pretemporada se daba por seguro que saldría dejando ingresos, sigue sin haber noticias. Además, no se puede descartar que hagan las maletas piezas como Carrillo, Kanté, Soko, Escriche y Álvaro. En el último amistoso con el Andorra, por ejemplo, Carrillo y Soko fueron los descartes.

El visado de Kento

En el Huesca también se está pendiente de la situación del visado de Kento. Por motivos burocráticos, el medio japonés no ha podido tramitar su permiso de trabajo hasta el comienzo del actual mes y hasta que no lo obtenga no podrá incorporarse al equipo. Con él, el acuerdo para que cumpla un segundo curso en El Alcoraz está cerrado.