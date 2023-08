Ziganda dosifica fuerzas antes de enfocarse en el Burgos

En la frontera entre la pretemporada y la competición oficial se ha situado el entrenamiento que la SD Huesca ha llevado a cabo este domingo en la Base Aragonesa de Fútbol (BAF), tras una sesión a puerta cerrada el día anterior y con 48 horas de descanso antes de que el miércoles se enfoque todo el trabajo hacia el estreno liguero del 13 de agosto en Burgos. Los azulgranas siguen dosificando fuerzas para contar con el mayor número posible de efectivos en El Plantío habida cuenta de las necesidades que aún están por cubrirse en el centro del campo y la delantera de Cuco Ziganda.

El equipo oscense cuida al milímetro las cargas y los descansos de sus futbolistas. De ellos, solo es descartable el concurso de Miguel Loureiro y el canterano Rafa Tresaco, que se siguen ejercitando al margen del grupo. La lógica dicta que ambos causarán baja; en el caso del defensa gallego, no participa en un entrenamiento completo desde que se lesionase en el amistoso con Osasuna el pasado 18 de julio. Sí se espera a Jorge Pulido, al que se ha dado descanso para que una antigua lesión en el gemelo no le pasase factura. No jugó ante Racing ni Andorra y se reincorporará a la dinámica a partir del miércoles con vía libre para ser titular en Burgos si así lo cree conveniente el preparador.

Los azulgranas se han ejercitado en la BAF y Ziganda ha seguido dando forma al primer once del curso; el mismo equipo que partió como titular ante los andorranos, con una zaga de tres centrales y la duda en la portería. Rubén Pulido, Jérémy Blasco e Iván Martos son los jugadores con los que ensaya el navarro más Nieto y Vilarrasa como carrileros; el doble pivote con Sielva y Kortajarena y un tridente ofensivo con Valentín, Enzo Lombardo y Obeng. La entrada de Jorge Pulido en el once provocaría la salida de Martos o bien la de Vilarrasa si el primero de ellos se escora a la izquierda. En el tramo final de la mañana han trabajado aparte Nieto, Sielva, Obeng, Kortajarena, Joaquín, Rubén Pulido y el canterano Diego Espinosa.

El plantel descansará el lunes y el martes, día en que llevará a cabo un acto promocional en la tienda del club del Coso Bajo con la presencia de Joaquín y Obeng. Los oscenses se desplazarán a Buegos el viernes tras el entrenamiento matinal, donde se ejercitarán el sábado por la mañana.