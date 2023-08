Pulido: “En esta SD Huesca hay que dejarse de excusas y remar en la misma dirección”

Jorge Pulido ha ejercido tras el entrenamiento de este domingo como referente moral de una SD Huesca que ya pone sus cinco sentidos en el debut del próximo domingo en Burgos. Deja atrás una pretemporada de la que el capitán se ha perdido los dos últimos compromisos, las derrotas con Racing y Andorra, por unos problemas físicos que aconsejaban su dosificación y no le impedirán sumarse al centro de la defensa en El Plantío. El manchego ha realizado un balance de lo que se lleva de verano, a falta de más salidas y entradas, con un prudente optimismo con el que se quieren dejar atrás las dudas y el pesimismo que pueden detectarse entre los aficionados.

Inicia su séptima temporada vestido de azulgrana con la cicatriz de una antigua lesión en el gemelo que le ha dado guerra y le ha hecho quedarse una semana completa en el gimnasio. Desde el miércoles, con el regreso a los entrenamientos, se sumará al grupo que dirige Cuco Ziganda ahora que empieza “el fuego real”, como lo definió el navarro tras el último encuentro de preparación. Los cinco compromisos amistosos no han arrojado “los resultados que queríamos”, con tres derrotas, un empate y un triunfo, pero han servido para avanzar en los preceptos, continuistas o no, que quiere implantar el entrenador.

“Con el Andorra tuvimos cinco oportunidades claras de gol hasta el minuto 60 y nos marcaron de un córner. A todos nos gusta ganar, pero hay que sacar muchas más conclusiones”, valoraba Pulido, que destacaba “el sistema de tres centrales” al que “había que dar una vuelta”. Su experiencia recomienda “tranquilidad” puesto que ha vivido “pretemporadas en las que a lo mejor lo ganamos todo y después lo pasamos mal”. A la hora de la verdad “es cuando hay que estar fuertes y extraer lecturas”.

Al zaguero tampoco le inquieta la falta de gol, con solo dos marcados -por Obeng, y uno de ellos de penalti-, ya que “lo importante es generar ocasiones y lo hemos hecho”. Pulido recordaba que el verano anterior se encajaron muchos tantos y durante la liga se sumaron “muchas porterías a cero”: “Hay que darle importancia sin volvernos locos, los goles llegarán”. Dentro de ese relativizar los aspectos negativos de la preparación, y recordaba que “los carrileros y los extremos deben aportar muchos más goles”.

La salida de referentes del vestuario como Timor, Andrés, Salvador o Marc Mateu no ha dejado, a su juicio, huérfano de liderazgo al equipo. Al menos a priori, ya que “es el fútbol. No me gusta empezar y que haya todavía dos semanas por delante por mover ficha. Ojalá se cerrasen las plantillas el 15 de agosto. Se ha marchado gente muy importante y válida. Los que se quedan son gente comprometida que lo va a dar todo, y los nuevos son extraordinarios, en sintonía con Ziganda y Ángel Martín González y con humildad”. El liderazgo, “se transmite en el campo, no es cuestión de llevar 12 años en el fútbol profesional. La gente que más tiempo lleva aquí, cuatro o cinco años, puede dar un paso adelante. Necesitamos de todos para estar lo mejor posible este año”.

Otro de los aspectos en los que se quiere hacer fuerte la SD Huesca es en la unidad que ya lució el pasado curso y sin la que no habría posibilidad de llegar al éxito. “No puedo prometer a nadie ganar todos los partidos o subir a Primera como hemos hecho, pero sí compromiso, trabajo y humildad, que son los valores que se han de transmitir”, aseguró el capitán, que consideraba que la línea defensiva realiza “un trabajo que es de todos. Nos conocemos muchísimo con Rubén Pulido y Jérémy Blasco, y Ziganda lo transmite bien. Ojalá mantengamos la seguridad defensiva y demos una vuelta a la faceta ofensiva para generar más ocasiones”.

Otra ventaja competitiva puede encontrarse en la continuidad de Ziganda, “cabeza visible” junto a Martín González. Una dupla que es “la idónea, transmite unos valores que me gustan para el club y la plantilla y se dejan la vida”. Jorge Pulido avisa de que en Burgos se puede “competir a gran nivel” y “empezar una victoria” para romper de inicio la dinámica de la pasada temporada fuera de casa; también, para romper con el pesimismo: “No es la SD Huesca de Primera, es una en la que todos tenemos que remar en la misma dirección y es lo único que pido, que en el primer partido en El Alcoraz se vea a la SD Huesca unida que he visto estos años y nos dejemos de excusas, de que si hay mejor o peor plantilla de si se ha derrochado dinero o no. Es lo que somos y lo que tenemos, con lo que unidos tenemos que tirar adelante”.