La pretemporada de la SD Huesca: problemas del pasado a la espera de nuevas soluciones

La derrota de la SD Huesca en el amistoso con el Andorra (0-1), la tercera en los cinco partidos de preparación, puso fin a una pretemporada en la que el técnico Cuco Ziganda ha dispuesto las piezas con las que cuenta en un escenario complicado por la falta de efectivos y los problemas físicos que han ido apareciendo. Sumadas las salidas, algunas inesperadas, se dibuja un escenario incierto a una semana de que comience el curso oficial el domingo 13 de agosto en El Plantío de Burgos. A la espera de más refuerzos en el centro del campo y la delantera, pendientes de más bajas y con los mismos problemas ante la portería contraria del curso anterior, los azulgranas apelan a una base continuista y a la solidez acostumbrada.

Ziganda tiene las ideas claras

El técnico navarro ha probado durante buena parte del verano un esquema que también utilizará en el arranque del campeonato, con tres centrales y dos carrileros para arropar un doble pivote que espera dos incorporaciones más. En ataque, tres futbolistas de entre los que Samuel Obeng cuenta con plaza segura y hay más dudas alrededor de sus acompañantes. No es un dibujo innegociable, pues en momentos puntuales ha regresado al más recurrente 4-4-2. En los minutos finales ante el Teruel le sirvió para remontar con el doblete del ghanés, pero se ha revelado ineficaz en otros escenarios. En cualquier caso, Ziganda ha mantenido una hoja de ruta en línea recta y en torno a las 20 fichas profesionales con que cuenta en este momento.

La defensa, reconocible y con goles evitables

La línea defensiva se ha amparado en el buen nivel de Rubén Pulido y Jérémy Blasco a la espera de que Jorge Pulido se encuentre en plenitud. Sin embargo, los oscenses han recibido cuatro goles, todos ellos en acciones marcadas por la falta de intensidad, de atención o errores de los guardametas. Ante la probable venta de Ratiu, que solo participó en el amistoso con el Andorra, Juanjo Nieto se revela como una pieza importante, mientras que uno de los fichajes veraniegos, Miguel Loureiro, se lesionó en el estreno con Osasuna y no ha participado en más choques. En la izquierda aparece como alternativa a Vilarrasa, futbolista con más minutos en los amistoso (359), el también incorporado Iván Martos, aunque Ziganda lo ha empleado como central.

Obeng y nada más

El delantero, que regresó en un plazo relativamente breve de tiempo, supone de momento la gran esperanza de la delantera azulgrana. Por que se adapta con precisión a la idea de Ziganda, lo que ya mostró durante la segunda vuelta de la temporada pasada, y debido a que ha sido el único goleador de la pretemporada. La SD Huesca ha vuelta a mostrar una marcada falta de pegada, sobre todo en los encuentros ante Mirandés y Racing y en la primera mitad frente al Andorra, equipos todos ellos de su misma condición. Dani Escriche, que se ha perdido dos de los amistosos, José Ángel Carrillo y Abou Kanté han desplegado un papel muy secundario en lo que va de verano y Ziganda no les tiene la fe que sí mantiene en el ghanés. El futuro de los canteranos Aznar y Tresaco está en el aire.

El dilema de la portería

¿Álvaro Fernández o Juan Pérez? Ziganda no se ha decantado por ninguno de ellos; al menos, en los amistosos, puesto que ha dado los mismos minutos (225) al riojano y al almudevano. Los dos empiezan de cero y en este duelo a priori parte como favorito Álvaro si es que no se termina concretando una nueva salida como las fallidas cesiones a Brentford y Espanyol. Sus errores en los goles de Osasuna y Racing manchan su travesía veraniega, en la que está ofreciendo una profesionalidad intachable. Esta pretemporada no se están dando culebrones desagradables como el de Sandro. Juan Pérez, por su parte, pudo hacer más en el tanto del Andorra y debería tener el futuro de la portería azulgrana en sus guantes.

Doce salidas y tres caras nuevas

El capítulo de altas y bajas se halla de momento desequilibrado: sin contar a Obeng y Sielva, han llegado tres fichajes (Kortajarena, Loureiro y Martos) y se han producido 12 bajas. Algunas de ellas, tan sensibles como las de Andrés, Juan Carlos, Marc Mateu o Cristian Salvador. El equipo oscense ha transmitido la sensación de que no se ha repuesto en el corto plazo a estos cambios y deberá encontrar recambios fiables en aspectos del juego como el balón parado o el gol desde la segunda línea, a la espera en este sentido de una evolución de Joaquín Muñoz, Patrick Soko, Enzo Lombardo o Gerard Valentín. Ziganda quiere una plantilla corta, de 22 jugadores, y apoyos puntuales de la cantera, que apunta a desempeñar un papel poco relevante al menos en el arranque del curso.

Esperando a Hashimoto

El centrocampista japonés, al que separan de la SD Huesca el remate de los trámites burocráticos para sellar su contrato, hará suspirar de alivio a Ziganda, que ha tenido que improvisar con un centro del campo en el que se han asentado a la fuerza Óscar Sielva, que no presenta un perfil defensivo y suple esta laguna con piernas, e Iker Kortajarena, que a priori debería actuar en una posición más adelantada. La decisión de actuar con tres centrales ha estado supeditada a este estado de la plantilla, por lo que el aterrizaje de Kento y de otro especialista podría devolver a los azulgranas al 4-4-2 primigenio. El intento de mejorar la circulación de la pelota y de llegar a la meta rival con mejor criterio también depende de la configuración definitiva del plantel.

El paso adelante de los actores secundarios

A falta de la promesa de unos fichajes que apuntalen esta SD Huesca, se apoya en los nombres ya conocidos, algunos de los que han de dar un paso adelante. Frente a otros proyectos anteriores en los que se ha tenido que empezar prácticamente de cero, este cuenta con la ventaja y el aval de una labor continuista y de un perfil, el del propio Cuco Ziganda, consciente de la delicada situación económica del club y prudente para no levantar la voz al respecto. Nieto, Blasco, Jorge y Rubén Pulido, Sielva, Obeng… Conforman una columna vertebral que aún se ha de rematar y que apunta al debut de Burgos como primera parada de una temporada que, en sus inicios, todavía encontrará un proyecto por completar hasta su aspecto definitivo a partir del 1 de septiembre.