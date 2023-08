La SD Huesca despide la pretemporada con otra derrota y sin ver puerta (0-1)

La última prueba de la pretemporada, a nueve días del estreno oficial en Burgos, no despejó las dudas que aún rodean a la SD Huesca. Cedió su tercera derrota en cinco amistosos, este ante el FC Andorra (0-1), y se quedó sin marcar. Solo ha visto puerta en la cita ante el Teruel, un conjunto de una categoría inferior, y los dos goles llevaron la rúbrica de Samuel Obeng. En todas las pruebas se han encajado tantos salvo en el 0-0 con el Mirandés. La impresión final fue tan fría como la tarde. Hasta el 13 de agosto no habrá mucho margen para incorporar jugadores y darle pinceladas definitivas al nuevo proyecto, que conserva los trazos de la campaña pasada a falta de jugadores definitorios más allá del ghanés.

El ensayo general fue incompleto a la fuerza. Una versión precaria que, con todo, dio para armar un once que puede competir en El Plantío con ciertas garantías. Con el sistema que se ha venido poniendo en práctica durante todo el verano: tres centrales, que en ausencia de Jorge Pulido fueron Rubén, Jérémy Blasco e Iván Martos, con Juanjo Nieto e Ignasi Vilarrasa como carrileros; un doble pivote que aún se reforzará con al menos dos piezas y en el que compartieron responsabilidades Óscar Sielva e Iker Kortajarena, más un tridente en ataque en el que acompañaron a un Samuel Obeng sin competencia Gerard Valentín y Enzo Lombardo.

Además del capitán no estuvieron disponibles Loureiro, Tresaco, Carrillo, Soko y Aznar, lo que delata un estado precario de la plantilla a poco más de una semana para el debut y justifica la suspensión del amistoso previsto este sábado con el Girona. 16 jugadores del primer equipo para enfrentarse a un rival que trató de amasar el balón desde el primer momento. No habrá muchos de este perfil en la categoría de plata, que tampoco se dieron mal el pasado curso. El primer balón capturado por los azulgranas a los tres minutos se convirtió en una ocasión de gol: lo intentó Obeng con una vaselina lejana que no sorprendió al portero visitante.

El plan de partido no sorprendió a nadie. El conjunto de Eder Sarabia, a tocar y tocar hasta el hartazgo hasta que la luz se le fundía frente a la bien pertrechada zaga azulgrana, que no hace prisioneros. Los laterales no se concedían el lujo de perder la posición y los del Principado veían muy lejos a Álvaro Fernández. Lo intentaba Valentín solo contra el mundo, ponía pausa Kortajarena y Martos lucía una veteranía impropia del último en llegar. Con el ánimo de robar y generar peligro con la velocidad del ghanés pasaban los minutos sin nada que llevarse a la boca. A los 27 minutos le faltó lucidez a Obeng para aprovechar una mala salida de Nico Ratti y acto seguido los visitantes realizaron su primer disparo a portería.

La SD Huesca volvió a rondar el gol a la media hora tras un centro de Lombardo que despejó de puños el portero del Andorra con la oposición de Obeng. Kortajarena lanzó el rechace de primeras por encima de la portería. El plan de Ziganda, cincelado por el mismo guionista de la pasada campaña, lanzó otro guiño a Obeng, que se topó con Ratti en el 33 cuando lanzó un duro disparo que prometía un premio a la practicidad. El paradón del meta andorrano evitó el tercer tanto del delantero esta pretemporada, que conectó poco después un buen cabezazo pero se encontraba en fuera de juego. A estas alturas, todo lo que rodea al delantero es desierto. Solidarios, los oscenses se mostraron más cómodos sin balón que un Andorra con balón y sin filo.

La segunda parte comenzó con un único cambio en la portería, Juan Pérez por Álvaro, y de brazalete de capitán porque el riojano se lo cedió a Valentín. También, con un Andorra más incisivo, que empezó a probar con remates de media distancia. La SD Huesca permanecía fiel a su planteamiento, con dos futbolistas que van a elevar si cabe la solidez atrás: Juanjo Nieto y Rubén Pulido. El primero dispone de un año por delante para dar lo que no pudo por la competencia con Andrei Ratiu, y el segundo promete madurez a sus 22 años.

En el 62, Joaquín y Escriche, que asumió el brazalete de capitán, relevaron a Valentín y Lombardo para refrescar el ataque. El Andorra, que tampoco había mejorado gran cosa, hizo el 0-1 a la salida de un córner por obra de Adri Vilanova y demérito de una zaga contemplativa. Otro error, de Rubén Pulido, habilitó a Jandro y Juan Pérez evitó de forma inmediata el segundo del Andorra. Los azulgranas no bajaron la cabeza y trataron de evitar una nueva derrota veraniega con el añadido de Kanté, Manu Rico, Ratiu y David García y defensa de cuatro. Nada sirvió y Burgos está a la vuelta de la esquina.

Ficha técnica

SD Huesca: Álvaro Fernández (Juan Pérez, 46); Nieto (Ratiu, 72), Rubén Pulido, Blasco, Martos (Manu Rico, 72), Vilarrasa, Sielva (David García, 75), Kortajarena, Valentín (Joaquín, 62), Lombardo (Escriche, 62) y Obeng (Kanté, 72).

FC Andorra: Nico Ratti; Adri Vilanova, Jandro, Lobete, Iván Gil, Diego González, Petxa, Rubén Bover, Arroyo (Álex Calvo, 67), Iker Benito y Arnau. También jugaron Molina, Manu Nieto, Diego Alende, Marsà, Álvaro Martín y Pampín.

Gol: 0-1, minuto 67: Adri Vilanova.

Árbitro: Alonso de Ena Wolf (Colegio Aragonés). Amonestó a Diego González, David García, Escriche y Manu Rico.

Incidencias: Partido amistoso disputado a puerta cerrada en el campo 4 de la Base Aragonesa de Fútbol.