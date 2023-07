Más balón en el Huesca

Es uno de los objetivos que tienen entre ceja y ceja el cuerpo técnico y los jugadores, donde se observa un mayor margen de mejora. La SD Huesca quiere llegar más y con más balón a la puerta contraria. Lo ha dejado claro durante la primera fase de la pretemporada a la que este viernes se le puso fin con dos partidillos a campo completo en la Base Aragonesa de Fútbol. El ensayo ahondó en la idea en la que Cuco Ziganda ha insistido en los once entrenamientos -ocho en la concentración de Benasque- que se han llevado a cabo desde la vuelta al césped el jueves de la semana pasada. En él, se emitieron buenas señales y también se puso de relieve la necesidad de seguir mejorando, algo lógico a estas altura del verano.

Con solo 36 goles encajados en su primer curso en ElAlcoraz -el mejor registro de los oscenses en el fútbol profesional- el entrenador sabe que la base defensiva la tiene. Ahora bien, igualmente es consciente de que se deben aumentar los también solo 36 tantos que se marcaron igualando el dato de la 2009-10, el más pobre.

El grupo aún no está cerrado, faltan por producirse entradas y salidas, pero sí que se vislumbran ya líneas maestras de cara al inicio de la liga el 13 de agosto en Burgos. Lo que funciona es mejor no tocarlo. El 4-4-2 y el 5-2-3 van a seguir siendo los esquemas de cabecera y los extremos o carrileros, unos elementos fundamentales.

La manera con la que se quiere jugar el balón desde atrás es triangulando de de fuera a dentro para aproximarse por banda lo máximo posible. Además se están explorando opciones como que Kanté juegue en un costado o que Soko sea un segundo delantero y se está conociendo a los dos fichajes, Loureiro, al que se le coloca de lateral diestro y central, y Kortajarena con el que la intención es que se sitúe más adelantado -de ocho o de diez- aunque por el momento lo haga en el pivote. Reforzar esa demarcación y el flanco izquierdo es fundamental para Ziganda, quien ha insistido a sus jugadores que todos parten de cero a la hora de hacerse un hueco y a los que exige máximo esfuerzo.

Maneja un grupo joven de 26 jugadores -siete de ellos canteranos- que ha perdido referentes como Andrés, Juan Carlos y Timor, y ha solicitado a varios jugadores que den un paso adelante. En Benasque, de hecho, mantuvo reuniones personalizadas a diario y también hubo muchas charlas grupales. "Quiero que te empaches de éxito", le dijo en una de las primeras sesiones del ‘stage’ a Joaquín.

Los dos once contra once celebrados este viernes, un día después de volver de Benasque, sirvieron de puesta en práctica de lo ensayado. En sentido estricto no hubo goles porque a Carrillo se le anuló uno por dudoso fuera de juego que se trató de compensar después con un penalti que no transformó.

En el primer duelo formaron cara a cara básicamente las dos alineaciones clásicas de los días previos. En un lado estuvieron de inicio Juan Pérez, Juanjo Nieto, Rubén Pulido, Anglada, Espinosa, Vilarrasa, David García, Kortajarena, Joaquín, Lombardo y Escriche, uno de los más ‘enchufados’ a lo largo de la semana a pesar de no llegar hasta el lunes, y en el otro, Álvaro, Valentín, Loureiro, Blasco, Jorge Pulido, Mateu, Sielva, Manu Rico, Soko, Kanté y Carrillo.

Mateu sirvió a Carrillo con un centrochut en el tanto no validado por Ziganda, que siguió la evolución de los suyos subido a la torre desde la que el analista Adrián Sipán graba los entrenamientos, y tuvo una volea que acarició el larguero. En el otro lado destacó la insistencia de Lombardo. En el segundo envite se realizaron cambios. Entraron los juveniles Cano y Soria, reclutados para la ocasión, y el cansancio se hizo notar. Salvador, con molestias, estuvo en el gimnasio toda la matinal y a Valentín se le tuvo que vendar una mano por un pisotón.

Entre un partidillo y otro por primera vez se practicó la estrategia. Los encargados de poner el balón en juego fueron Mateu y Lombardo.

Tras guardar descanso el sábado y el domingo, el lunes comenzará la segunda fase, la de los amistosos. Será ya con Ratiu una vez concluido su permiso por su última convocatoria con la selección de Rumanía. El primer test será el martes frente a Osasuna en la localidad navarra de Lerín (19.30).