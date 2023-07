Rubén Pulido, con ganas de reivindicarse en el Huesca

Fue un objeto de deseo durante todo el verano, pero su fichaje desde el Fuenlabrada no se pudo concretar hasta casi el cierre del mercado y después no tuvo el protagonismo que sobre el papel se le había reservado. Rubén Pulido afronta la que será su segunda temporada en la SD Huesca con el reto de “hacer un buen año” después de que en el anterior no se quedase “con buen sabor de boca”.

El madrileño, que a sus 22 años puede presumir de tener ya tres campaña de experiencia en Segunda División, solo participó en 14 encuentros. Durante el verano trabajó apartado en el Fuenlabrada y después no debutó hasta la octava jornada. Alguna poco afortunada actuación como la del 2-1 en Eibar, en la que se le señaló un penalti y marcó en propia, y la eclosión de Blasco hicieron que tuviese difícil tener minutos, una situación que le era desacostumbrada. “Podría haber aportado más al equipo”, hace autocrítica. Ahora, es optimista y vaticina “un gran año” tanto en el plano individual como en el colectivo.

Pulido no esconde que tras la que ha sido la primera semana de entrenamientos de la pretemporada “las piernas están cansadas”. “Es lo normal y para lo que estamos aquí, para coger ritmo y llegar de la mejor manera al inicio de la liga”, comentó este viernes en el primer entrenamiento del Huesca en la Base Aragonesa de Fútbol tras el fin el día anterior de la concentración de Benasque. Al respecto, se acerca ya el primer amistoso, fijado en la localidad navarra de Lerín frente a Osasuna el martes a las 19.30. En él “habrá que dar nuestra mejor versión, ir con todo y plasmar aquello que estamos intentando mejorar”. No en vano, la plantilla está con ganas “de tener minutos de competición, que son con los que se coge el ritmo”.

La fortaleza defensiva fue uno de los principales aspectos positivos de los azulgranas la temporada pasada, algo que se aspira a reeditar añadiendo más virtudes. “En un segundo año con el mismo entrenador se van sumando cosas, en el último con el balón podríamos haber dado más, es donde está nuestro margen de mejora”, asume.

En los últimos entrenamientos Ziganda ha insistido con un sistema de línea de tres atrás que ya se empleó en el último curso combinado con el 4-4-2. “Tenemos que estar preparados para cualquier situación”, comenta Pulido, quien considera que todos sus compañeros en la zaga “tienen un muy buen nivel”, incluidos los canteranos Anglada y Espinosa. “Cuanto mayor sea el nivel más crecerá la exigencia y la competencia”, analiza un jugador al que su entrenador le ha pedido “sumar y sumar” y que ante la salida de jugadores veteranos está dispuesto a dar “un paso adelante” dentro de un vestuario “maduro” más allá de la edad de sus integrantes.

Ante la situación de reajuste económico por la que atraviesa el club, cree que los jugadores deben “estar centrados en el fútbol, que es para lo que estamos” y a la afición le promete que “vamos a dar nuestro máximo”. “La temporada pasada notamos su apoyo en El Alcoraz y por eso les animo ahora a que se abonen”, invita.