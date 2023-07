La salida de Kevin Carlos despeja el camino a Diego Aznar en el Huesca

La cesión de Kevin Carlos al Yberdon suizo se puede dar por cerrada a falta de hacerse oficial, algo que se confía que suceda a no mucho tardar. Las partes entienden que su marcha puede resultar beneficiosa para que cuente con minutos y siga con su progresión después de que en el Huesca, en el que tiene contrato hasta 2025, no fuese a tener fácil jugar y de que en la última campaña su préstamo al Betis Deportivo no fuese fructuoso. Antes, tampoco se había asentado en el primer equipo azulgrana, con el que en liga jugó en once partidos en la primera vuelta cantando un gol. De manera colateral el adiós amplía las opciones de Diego Aznar de tener protagonismo a las órdenes de Ziganda dentro de una pretemporada en la que está mostrando su olfato de cara a la puerta contraria.

En el 'stage' de Benasque, de donde el equipo regresó este jueves, ambos han compartido habitación uniéndose así los dos últimos máximos goleadores del Huesca B. Si hace dos campañas Kevin Carlos había marcado 16 tantos en Segunda RFEF, en la última Aznar logró 23 en Tercera, lo que le convirtió en el máximo goleador nacional junto a Dago, del Marbella.

Aznar, zaragozano de 19 años llegado el año pasado desde Osasuna, donde pasó un calvario con los problemas físicos tras haber despuntado con el Montecarlo, firmó antes del final del último curso su renovación. Tiene sitio en el filial, pero la intención es que se lo gane entre ‘los mayores’. Es el reto que él mismo asume y que el director deportivo Ángel Martín González le puso como deberes. Al respecto, también Ziganda ha mandado el mensaje a la plantilla de que todos parten de cero y el técnico ya ha demostrado que no le tiembla el pulso para alinear a los más jóvenes. El propio ariete tuvo la ocasión de debutar en Segunda en el desenlace de la pasada temporada.

La marcha de Kevin Carlos deja en la delantera al propio Aznar además de a Carrillo, Kanté y Escriche. La continuidad de varios de ellos se encuentra en el aire, especialmente la del último. El club necesita cuadrar el límite salarial y recibir ingresos.