Kevin Carlos ultima su salida del Huesca

Sí se había ejercitado en la sesión matinal, pero ya no estuvo por la tarde en el que era el último entrenamiento de la SD Huesca en la concentración de Benasque, de donde regresará el jueves a la capital oscense. Kevin Carlos ultima su salida. El delantero era uno de los nombres cuya continuidad en la entidad azulgrana se encuentra en el aire junto a otros como los de Álvaro Fernández, Dani Escriche y Andrei Ratiu -por diferentes motivos en cada caso- y será el primero que haga las maletas desde que la semana pasada arrancase la pretemporada. nteriormente lo habían hecho los rescindidos Villar y Timor -que finalmente ha fichado por el Eldense-, al margen de los que acabaron contrato y de la venta de Sandro a Las Palmas. El canterano emprendió este miércoles el viaje de regreso un día antes que el resto de la expedición a la espera de que en las próximas horas se decida su futuro. El Yberdon-Sport, un conjunto recién ascendido a la máxima categoría de Suiza, la Superliga, es su destino a falta de que supere los reconocimientos médicos.

Al canterano, de 22 años, aún le quedaban dos años de contrato en el Huesca. Sin embargo, a su regreso de la cesión al Betis Deportivo, al que había marchado cedido en el mercado de invierno, no tenía un sitio asegurado en el primer equipo. En el préstamo a los andaluces ya se había incluido una opción de compra que, visto que su rendimiento no fue el esperado, no se ejecutó.

Kevin Carlos está considerado como una de las mayores perlas de la cantera azulgrana. La actual, de hecho, era su sexta pretemporada con ‘los mayores’, con los que llevaba entrenando desde juveniles. Debutó con ellos en la 2021-22 participando en un partido de Copa del Rey y en otro de liga. Aquella fue una campaña en la que con el filial marcó 17 goles en Segunda RFEF y en la que llamó la atención incluso del FC Barcelona. De cara a la última campaña, hace ahora justo un año, se le renovó y se decidió que aunque fuese a llevar dorsal del Huesca B a todos los efectos sería una pieza más para Cuco Ziganda.

En la primera vuelta jugó en once jornadas de liga, siete como titular, y marcó un gol. Sin embargo, fue perdiendo protagonismo y se optó por que cambiase de aires en busca de nuevas experiencias. En el Betis Deportivo, de Segunda RFEF, actuó en diez ocasiones sin ver puerta en ninguna de ellas.

Su marcha deja cuatro opciones para la delantera, Carrillo, Escriche, Kanté y el canterano Diego Aznar, toda vez que Rafa Tresaco, también llegado del filial, está siendo empleado principalmente como extremo. Escriche se incorporó el lunes a la concentración tras disfrutar de una semana más de permiso y después de haber terminado el curso cedido en el Albacete, con el que jugó el ‘play off’ de ascenso. Ante la necesidad de aliviar un límite salarial que, en palabras del director deportivo Ángel Martín González, está “temblando” podría no continuar. En una situación pareja está Kanté, mientras que Diego Aznar, el máximo goleador nacional de la temporada pasada con 23 dianas, se tiene que ganar el sitio.

Kevin Carlos ya no estará en la barbacoa de despedida que se celebra esta noche ni participará el jueves por la mañana en la actividad de rafting con la que el cuerpo técnico ha querido premiar el buen desempeño del equipo desde la llegada el viernes pasado a Benasque, donde se han realizado ocho sesiones de trabajo en las que, además de lo físico, también ha habido mucha carga táctica. La concentración culminó -justo en el entrenamiento en el que ya no estuvo el ariete- con el primer partido a campo completo del verano. En él no participó tampoco Valentín, con problemas en el glúteo, mientras que fue descartado Rafa Tresaco.

Sin avances con Obeng

El regreso de Samuel Obeng sigue sin aclararse. El director deportivo del Oviedo, con el que el delantero tiene contrato, manifestó el martes que "a día de hoy no hay ninguna posibilidad de que pueda salir a ningún sitio". "Durante la pretemporada veremos las opciones", añadió