La SD Huesca confirma la cesión de Kevin Carlos al Betis antes del viaje a Cartagena

23 futbolistas de la SD Huesca viajan a Cartagena y otro lo hace a Sevilla. Para quedarse allí, al menos, hasta el final de la temporada. Este jueves se ha hecho oficial la cesión del delantero Kevin Carlos Omoruyi al Real Betis. Jugará en el filial y el club verdiblanco se reserva una opción de compra sobre el oscense, de 21 años, que tratará de sumar gol a un equipo que busca la zona noble en Segunda RFEF y con la promesa de añadirse con asiduidad a los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini.

En sus primeras declaraciones como jugador bético, en el canal oficial del club andaluz, se ha referido a que está "muy contento" y a que le han recibido "muy bien" los nuevos compañeros. Se define como un "jugador de área" que tiene el fin de "ayudar a los compañeros". Quiere "trabajar muy duro todos los días y ganar los máximos partidos posibles" en un "gran club" que supone "un paso más grande en mi carrera".

El acuerdo estaba pendiente de anuncio oficial y el jugador no se había entrenado con Cuco Ziganda desde el pasado 4 de enero. Tampoco entró en la lista para el choque del lunes con el Albacete Balompié. Deja el primer equipo azulgrana después de haber jugado once encuentros esta temporada, siete de ellos como titular, y de haber marcado un gol y dado una asistencia. Se trata del cuarto movimiento que la dirección deportiva ejecuta en este mercado invernal después del fichaje de Juanjo Nieto, que todavía no ha sido inscrito; la venta de Isidro Pitta al Cuiabá brasileño y la cesión de Euse Monzó al San Sebastián de los Reyes de Primera RFEF.

Nieto no aparece, por tanto, entre los convocados para la cita de este sábado en Cartagonova (14.00, LaLiga SmartBank). Es la única ausencia forzosa junto a la del lesionado Marc Mateu, que se ha dañado el sóleo de la pierna derecha después de haberse recuperado de una dolencia en el mismo músculo de la izquierda. A cambio regresan a la citación respecto al choque con el Albacete Balompié Cristian Salvador, que cumplió un partido de suspensión; Patrick Soko, baja de última hora por un proceso febril, y Enzo Lombardo a la espera de que se recupere de una vez por todas de sus problemas físicos. Así, se ha descartado a Hugo Anglada.

La convocatoria para Cartagena

Porteros: Andrés Fernández y Miguel San Román.

Defensas: Andrei Ratiu, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Jérémy Blasco, Florian Miguel e Ignasi Vilarrasa.

Centrocampistas: David Timor, Óscar Sielva, Cristian Salvador, Kento Hashimoto, Pablo Tomeo, Manu Rico, Joaquín Muñoz, Gerard Valentín, Patrick Soko, Juan Carlos Real y Enzo Lombardo.

Delanteros: Dani Escriche, Abou Kanté, José Ángel Carrillo y Juan Villar.